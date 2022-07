Xiaomi Book Pro é anunciado com tela 4K OLED e chip Intel de 12ª geração

A Xiaomi revelou a atualização do seu notebook, o Xiaomi Book Pro 2022. O lançamento na China mostrou um laptop com duas versões com telas OLED, chips Intel Alder Lake de 12ª geração e GPUs RTX da Nvidia. Além disso, o dispositivo apresenta configurações interessantes como, por exemplo, tecnologias de calibragem de cor, 100% de cobertura do sRGB e do DCI-P3, além de suporte a Dolby Vision.