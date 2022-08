5 missões difíceis do GTA 5 que todo jogador sofreu para passar

👉 Dá pra jogar GTA 5 no Now.gg? Veja no Fórum TechTudo

Essa missão é o oposto do que os jogadores de GTA esperam do jogo. Afinal, no lugar de ação, tiro, porrada e bomba, há uma missão inteira dedicada à aula de yoga de Michael. Para os mais ansiosos, essa é outra quest que exige paciência do jogador, já que, para ganhar a medalha de ouro, o jogador deve completar o minigame com sucesso três vezes seguidas.