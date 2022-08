5G no Rio de Janeiro: Anatel dá sinal verde para nova internet móvel

Os novos municípios se juntam a Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa, São Paulo, Curitiba, Goiânia e Salvador. Neste primeiro momento, o foco do governo é liberar o chamado 5G puro (ou 5G SA , no linguajar técnico) nas capitais.

De acordo com o superintendente de Outorgas da agência, Vinícius Caram, as operadoras devem seguir o edital do leilão do 5G, cujo cronograma de instalação de antenas se baseia na quantidade habitantes. “Nós esperamos cobertura máxima do 5G num prazo de quatro anos”, conclui.