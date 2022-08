Acidente com carro autônomo? Responsabilidade será da fabricante

No comunicado, o secretário de Transportes, Grant Shapps, afirma que “se espera que os veículos autônomos tornem nossas estradas mais seguras, reduzindo os perigos de erro do motorista em colisões na estrada”. No entanto, é preciso ressaltar que transportes que dirigem sozinhos não são isentos de erro.

Recentemente, uma pane em vários carros autônomos da Cruise causou engarrafamento de horas nas ruas de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Esse incidente, por sorte, não gerou vítimas, mas casos assim não faltam. Em março de 2018, um carro sem motorista da Uber atropelou e matou uma mulher no Arizona, gerando a suspensão temporária do serviço no país, reativado em dezembro do mesmo ano.