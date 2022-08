Adidas aposta em fone de ouvido movido a energia solar

A empresa de material esportivo Adidas anunciou o lançamento, na terça-feira (16), de um fone de ouvido sem fio com bateria recarregável por energia solar. O modelo RPT-02 SOL promete até 80 horas de uso sem interrupção, o dobro do RPT-01, dispositivo anterior lançado em março de 2021. O novo acessório sustentável estará disponível para comprar online nos Estados Unidos em 23 de agosto, pelo preço de lançamento de US$ 229 — ou cerca de R$ 1.190, sem os impostos.

O fone de ouvido em si é fabricado pela Zound Industries, em parceria com a Adidas. Entretanto, a captura da energia solar só é possível por conta das células solares da marca Powerfoyle, da empresa sueca Exeger, que estão posicionadas no arco de cabeça do headphone. Essas faixas são capazes de captar luz natural e artificial — portanto, a tecnologia também tende a funcionar em dias nublados.

O dispositivo vem com um indicador que promete dizer quando o usuário está na melhor incidência de luz para recarregá-lo mais rápido. Porém, se ainda assim o usuário achar o carregamento devagar, ou a captação falhar por algum motivo, o fone de ouvido vem com entrada USB-C, conector padrão presente em celulares com Android, por exemplo.

O RPT-02 SOL possui conexão Bluetooth, é construído com uma combinação de plástico e nylon, novamente levando em consideração o seu projeto sustentável, e estará à venda somente na cor preta. O acessório possui controles integrados para mudar o volume ou pular as faixas de música. Ele não é à prova d'água, mas possui o selo IPX4 para proteção contra respingos e chuvas leves, por exemplo.

Este não é o primeiro e nem será o último vestível com recarga por energia solar. A empresa Urbanista apresentou, na quarta-feira (10), um fone de ouvido que pode entregar ainda mais horas de autonomia graças à mesma tecnologia. Nesse caso, entretanto, as células solares estão aplicadas no estojo.

