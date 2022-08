Agora a Índia também ameaça o futuro do iPhone como conhecemos

O assunto aos poucos ganha contornos internacionais. No Brasil, a Anatel está realizando uma consulta pública sobre o tema. Os Estados Unidos também debatem a questão, e dois legisladores pediram que o governo obrigasse o uso de um único carregador até 2024.

A Índia pode tornar obrigatório que smartphones e tablets tenham uma porta de carregamento comum nos próximos anos. Um funcionário ministerial revelou que o governo se reunirá com fabricantes do setor e organizações específicas do mercado de tecnologia para avaliar a possibilidade de acabar com o uso de vários carregadores.

O governo indiano considera que produtos fora do padrão mundial serão alocado no mercado indiano caso as fabricantes não sejam pressionadas por mudanças. Além disso, a decisão estaria em convergência com medidas para contar a crise ambiental e climática, já que resultaria na diminuição do lixo eletrônico na Índia.

Em junho de 2022, diversas organizações da União Europeia concordaram em implementar uma única porta de carregamento móvel para dispositivos móveis e outros aparelhos. Celulares, tablets, e-readers, fones de ouvido, câmeras digitais, fones de ouvido e headsets, consoles de videogames portáteis e alto-falantes portáteis recarregáveis ​​por cabo com fio terão que usar o USB-C, independentemente do fabricante. A política entra em vigor a partir de 2024.

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realiza consulta pública 45/2022 para definir os requisitos técnicos que padronizarão carregadores de telefones celulares no formato USB-C. As contribuições podem ser enviadas até 26 de agosto.

Atualmente, as maiores empresas de tecnologia do mundo – como Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus, Motorola e Samsung – adotaram o USB-C em seus smartphones. Caso queiram trocar de aparelho, os usuários dessas marcas não precisariam obter novos carregadores separadamente.