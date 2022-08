AirPods Pro 2: o que esperar do novo fone de ouvido da Apple

O AirPods Pro 2 é o tão esperado fone de ouvido Bluetooth da Apple . Rumores sobre o aparelho rondam a internet há quase três anos, desde o lançamento do modelo Pro atual, em 2019. Especula-se uma mudança no design para a nova geração, com um layout sem a presença das hastes externas. Por enquanto, o AirPods Pro na versão mais recente pode ser comprado por R$ 2.826 no site oficial. Já o suposto sucessor tem especulações sobre o preço e data de lançamento.

Os fãs da empresa da maçã estão ansiosos para ver como vai ficar o AirPods 2 Pro, e quais novidades serão implementadas no fone sem fio. Esperava-se que a Apple apresentasse o novo modelo em abril de 2021, mas isso acabou não acontecendo, provavelmente por conta das dificuldades relacionadas à pandemia.

1 de 4 AirPods Pro 2: o que esperar do possível novo fone de ouvido da Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2: o que esperar do possível novo fone de ouvido da Apple — Foto: Divulgação/Apple

Previsão de lançamento

A data mais provável para o AirPods Pro 2 seria no evento "Unleashed", que aconteceu 18 de outubro de 2021, ou no "Peek Performance", em 8 de março de 2022 – que apresentou o iPhone SE 2022. No entanto, os boatos não se confirmaram, e o fone não foi anunciado em nenhuma dessas datas.

Atualmente, a especulação mais recente que ronda a internet é que o AirPods 2 Pro dê as caras no evento de 7 de setembro de 2022 da Apple — juntamente a outros produtos aguardados da marca, como o iPhone 14 e o Apple Watch 8.

Design vai mudar?

Pelo jeito, a Apple quer um AirPods mais compacto. Uma forma de conseguir isso seria remover, de uma vez por todas, as suas hastes externas. Esse rumor surge com Mark Gurman, do site Bloomberg, que completa com a especulação de que a empresa da maçã Apple testou um formato mais arredondado. O novo modelo Pro poderia ficar mais semelhante com o Google Pixel Buds e o Samsung Galaxy Buds — dois dispositivos sem haste.

Por outro lado, outro rumor baseado em imagens vazadas pelo site MacRumors vão em um caminho completamente oposto, com poucas mudanças no design — e mantendo a haste externa. O fornecedor das fotos seria uma fonte interna da Apple.

2 de 4 Possíveis imagens vazadas do AirPods 2 Pro mostram design muito semelhante, apesar dos rumores — Foto: Reprodução/MacRumors Possíveis imagens vazadas do AirPods 2 Pro mostram design muito semelhante, apesar dos rumores — Foto: Reprodução/MacRumors

Áudio

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Apple pode implementar suporte a áudio lossless no AirPods Pro 2. No entanto, atualizações do TechRadar sugerem que o recurso ainda não vai estar presente no novo aparelho.

Um relatório do iDropNews — outro site que costuma vazar notícias — aponta que a Apple poderia estar trabalhando em um novo codec (codificador). Segundo a fonte, ele evitaria perdas no som e estaria pronto para ser implementado no AirPods Pro 2.

Chip H1 renovado e funções fitness

Fones de ouvido sem fio são um prato cheio para praticantes de esportes, além dos amantes de corridas ou caminhadas. Para esse público, fala-se sobre novos recursos de condicionamento físico. O suposto AirPods 2 Pro pode chegar com medidor de níveis de oxigênio no sangue por conta dos novos sensores de luz ambiente.

Ele funcionaria semelhante aos oxímetros — que ganharam notoriedade principalmente durante a pandemia. A função está presente na maioria dos relógios fitness e inteligentes, como o Apple Watch 6. Mas a presença do recurso em um fone de ouvido seria algo novo.

Além disso, o sensor também seria capaz de medir a temperatura corporal do usuário e fazer a detecção da frequência cardíaca. No entanto, outros rumores indicam que provavelmente isso não acontecerá. O analista da Bloomberg, Mark Gurman, contou que esses recursos foram "explorados" na Apple, mas não aparecerão no AirPods Pro 2, ficando talvez para o futuro.

Em questão de estrutura interna, o AirPods Pro‌ pode ser fabricado já com o novo chip H1. Essa atualização no chip pode trazer, além de melhor desempenho no dia a dia, um menor gasto de bateria.

Bateria

3 de 4 A expectativa é que a bateria do novo fone supere a do AirPods Pro, que dura até 24 horas — Foto: Divulgação/Apple A expectativa é que a bateria do novo fone supere a do AirPods Pro, que dura até 24 horas — Foto: Divulgação/Apple

Segundo o MacRumors, algumas patentes registradas pela Apple levam a pensar que o AirPods Pro 2 pode vir com controles por gestos e palavras-chave, configuradas previamente pelo usuário.

Além disso, boatos sugerem que seria possível ativar funções do fone "por meio do corpo". Ou seja, você poderia controlar o aparelho tocando no seu rosto ou fazendo gestos com as mãos no ar. No entanto, vale lembrar que não é porque a Apple registrou uma patente, que a funcionalidade será aplicada em breve nos aparelhos. Apesar de interessante, os veículos estrangeiros não levam muita fé de que esse recurso estará no AirPods 2 Pro.

Vazamentos sugerem que a bateria será melhorada. Para se ter noção, a carga do AirPods Pro é capaz de oferecer no total até 24 horas de uso.

Conector USB-C

Atualmente a caixinha do AirPods Pro é carregada por meio de um cabo Lightning, a entrada tradicional de aparelhos da Apple, como o iPhone. No entanto, a mudança para o padrão USB-C estaria prevista numa versão futura dos fones de ouvido.

A Apple planejaria introduzir o conector novo também no iPhone 15. Mas isso deve ocorrer só em 2023, para cumprir os novos regulamentos introduzidos na Europa. Ou seja, tudo indica que a novidade não deve ser aplicada ainda no modelo AirPods 2 Pro.

4 de 4 Possível imagem vazada do AirPods 2 Pro mostra compatibilidade com Find My — Foto: Reprodução/MacRumors Possível imagem vazada do AirPods 2 Pro mostra compatibilidade com Find My — Foto: Reprodução/MacRumors

Estojo com Find My

O recurso Find My (Buscar em português) é muito conhecido por usuários da Apple. Ele permite rastrear o aparelho geograficamente, usando o acesso do Apple ID. Pelo jeito, o estojo de carregamento do novo AirPods 2 Pro poderá ser integrado com o recurso, que ajuda a encontrá-lo mesmo com o fone fora da caixinha. A imagem vazada pelo MacRumors exibe um estojo de carregamento com orifícios na parte inferior, o que nos leva a crer na presença do recurso Find My.

Por fim, o design do estojo de carregamento pode ter uma mudança. Segundo fontes da Macotakara , o case do AirPods Pro 2 será um pouco mais alto e estreito que o atual.

Preço do AirPods Pro 2

O AirPods Pro tem um preço salgado atualmente, custando R$ 2.826 no site oficial da Apple. Ainda não há confirmações, mas alguns rumores indicam o valor inicial de US$ 249 para o AirPods Pro 2, o que daria R$1.270 em conversão direta.

Recentemente, contudo, o site iDropNews disse que espera que eles custem um pouco mais caro, por volta de US$ 299 (R$ 1.520). Vale lembrar que, para ser vendido aqui no Brasil, são adicionadas uma série de taxas que aumentam bastante o valor do aparelho.

Com informações da Apple, TechRadar, MacWorld, 9to5mac, TomsGuide e MacRumors

