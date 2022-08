Apple AirTag dedura ladrão de malas em aeroporto; itens valiam R$ 85 mil

O processo de identificação foi feito pelo escritório de xerife do condado de Oklaloosa, que contou com o suporte da tecnologia para rastrear os pertences desviados. A equipe recorreu à ferramenta Buscar , fornecida pela Apple para que clientes possam rastrear pertences próximos das tags. Os policiais chegaram a um endereço na região de Mary Esther.

Após a identificação do endereço, os agentes buscaram a lista de funcionários que residiam na região e se depararam com Giovanni de Luca, empregado de uma das companhias aéreas do Aeroporto Destin-Fort Walton Beach. O acusado se entregou sem resistência e admitiu o crime.