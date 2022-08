Álbum da Copa tem QR Code que ativa funções exclusivas no celular; saiba

O álbum da Copa 2022 contará com um QR Code que, quando escaneado, levará o usuário a diferentes experiências via celular. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (18) e é parte de uma parceria feita entre o Nubank e a Panini, editora que faz o álbum. A primeira ativação, disponível já hoje, é um filtro para Instagram que "transforma" as selfies dos usuários em figurinhas, definindo ainda em qual posição você seria escalado. A novidade está disponível tanto para celulares Android quanto de iPhone ( iOS ), e, assim como as demais experiências, pode ser acessada por não correntistas do banco digital.

1 de 1 Álbum da Copa 2022 já pode ser comprado pelo site da Panini — Foto: Divulgação/Panini Álbum da Copa 2022 já pode ser comprado pelo site da Panini — Foto: Divulgação/Panini

Vale lembrar que o álbum da Copa de 2022 será lançado oficialmente apenas nesta sexta-feira (19). Por isso, para testar o novo filtro sem precisar do QR Code, basta abrir o link oficial ("https://www.instagram.com/ar/3278821739111028/", sem aspas) no navegador do seu celular. Em seguida, você será redirecionado para a câmera do Instagram (é necessário tê-lo instalado no smartphone), já com o filtro aberto. Aí, basta tirar uma selfie e compartilhar o resultado.

No total, serão disponibilizadas 18 experiências pelo QR Code do Nubank no álbum, renovadas toda sexta-feira até dia 20 de dezembro. A Copa do Mundo, vale lembrar, está com a final marcada para dia 18 do mesmo mês.

A princípio, não é necessário ter o app do Nubank instalado no celular para aproveitar as ativações. Basta apenas ter o álbum em mãos e acesso a um smartphone com leitor de QR Code. Ainda, ao ler o código, o usuário poderá conferir as ações anteriores - que, vale dizer, ficarão disponíveis apenas pelo período de uma semana.

