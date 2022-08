Amazfit Band 7 e Amazfit GTS 4 Mini chegam ao Brasil; veja os preços

A marca Amazfit tem sede na China e pertence ao grupo Zepp Health (antigamente chamado de Huami). Ela tem como foco a fabricação de relógios e pulseiras inteligentes, chamados em inglês de wearables . Ao contrário do que pensam alguns consumidores, a Xiaomi não é dona da Amazfit , mas a colaboração entre as duas empresas permite que a gigante chinesa venda os dispositivos em suas lojas físicas e online.

O Amazfit Band 7 tem tela AMOLED HD de 1,47 polegada e pesa 29 gramas. A smartband oferece resistência à água por 5ATM e está disponível no Brasil nas cores bege ou preta. Sua bateria tem 232 mAh. De acordo com a marca, ela propicia autonomia de até 18 dias de uso.

A pulseira inteligente tem a proposta de ser leve e confortável para que o consumidor a utilize o tempo todo, já que traz funções de monitoramento do sono e ciclos menstruais. Aleḿ disso, também inclui as ferramentas para verificar o batimento cardíaco e a taxa de oxigênio no sangue.

Segundo a divulgação oficial, a Amazfit Band 7 consegue reconhecer quatro atividades físicas distintas: caminhada normal, corrida, exercícios em máquinas elípticas e remo. Desta forma, o equipamento tende a monitorar com mais precisão os exercícios físicos do usuário e propor ajustes.

O aparelho tem ainda um sensor biométrico responsável por medir a saturação de oxigênio no sangue (SpO2), frequência cardíaca, além de formas de monitorar o nível de estresse do usuário. Todas essas medições são feitas 24 horas por dia, desde que o relógio esteja em contato com o pulso do usuário.