Amazon vai comprar a EA Games? Entenda rumores sobre a possível aquisição

As ações da Electronic Arts chegaram a subir após os rumores, porém o jornalista David Faber, da CNBC News, comentou que não há qualquer sinal de que essa compra vai acontecer entre suas fontes, que estariam envolvidas no processo. Por ora, a dúvida paira no ar se a aquisição ainda poderá acontecer.

Durante a apresentação dos mais recente relatórios de rendimentos da Electronic Arts, o CEO Andrew Wilson comentou que a empresa está em uma posição forte para ser a maior distribuidora de jogos independente do mundo, mas que estaria aberta a fazer negócios de maneira diferente. Recentemente há vários rumores sobre a Electronic Arts ter considerado a possibilidade de ser adquirida por outra empresa maior ou realizar uma fusão, com rumores anteriores de supostas reuniões com possíveis compradores como a Disney e a Apple.

O repórter David Faber comentou que a NBC Universal, Inc., subsidiária da Comcast (que é a companhia mãe da CNBC), quase se fundiu à EA no início do ano. O negócio foi cancelado devido a alguns desentendimentos sobre a estrutura da nova companhia, mas Faber consultou as mesmas fontes envolvidas na época sobre a possível venda da Electronic Arts atualmente e disse que eles não estavam cientes de qualquer negociação.

Vai ou não vai?

Não há qualquer informação confirmada por enquanto. Ambas as fontes envolvidas nos rumores são fortes, tanto as que o confirmam quanto as que o desmentem. É provável que conversas sobre a aquisição da empresa tenham acontecido, como as supostas conversas com Disney e Apple, mas não é possível dizer se elas resultaram na confirmação da compra da empresa. Ao TechTudo, a EA disse que não comenta rumores ou especulações sobre fusões e aquisições.

A indústria de jogos está passando por uma fase de grandes aquisições, exemplificada pela maior delas, a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A Sony também adquiriu o estúdio Bungie, anteriormente responsável por séries como Destiny e Halo. Já a Embracer Group comprou a Crystal Dynamics e Eidos Montreal, de Tomb Raider e Deus Ex da Square Enix

