AMD Radeon Vega 8 é boa? Conheça preços e detalhes da iGPU

A seguir, o TechTudo separou as principais especificações técnicas do componente, variações e níveis de performance entre as diferentes gerações da GPU.

2 de 4 Vega 8 aparece em processadores como o Ryzen 5 5600G — Foto: Divulgação/AMD Vega 8 aparece em processadores como o Ryzen 5 5600G — Foto: Divulgação/AMD

Ficha técnica da AMD Radeon Vega 8:

Lançamento: 2017

Clock: até 1.100 MHz (Ryzens 2000/3000), 1.750 MHz (Ryzens 4000/5000) e 2.100 MHz (Ryzen 9 5980HX)

Núcleos: 8 unidades computacionais com 512 processadores stream

Memória RAM: tipo DDR4 compartilhada com o processador

Velocidade de memória: depende, varia conforme o sistema

Interface de memória: depende, varia conforme o sistema

Largura de banda: depende, varia conforme o sistema

TDP: até 25 W

Preço: a partir de R$ 900 (desktops) e R$ 2.740 (notebooks)

Especificações da Radeon Vega 8

A Radeon Vega 8 é uma placa gráfica integrada de entrada da AMD. Ela surgiu em 2017, adaptando a arquitetura Vega de algumas Radeon da época para o formato integrado. O componente é formado por um processador gráfico (GPU) de 512 núcleos de processamento stream e pode atingir velocidades na faixa de 1.100 MHz, para Ryzens das séries 2000/3000 (tpo o Ryzen 5 2500). Além disso, ela chega a 1.750 MHz para Ryzens mais recentes, nas linhas 4000/5000.

O restante das configurações vai depender do modelo que a placa acompanha. Em notebooks, a GPU terá especificações de memória dependendo diretamente daquilo que o laptop oferece. No geral, a recomendação é que o consumidor prefira máquinas com dual-channel e RAM DDR4 rodando a 2.400 MHz para melhor performance.

Desempenho da Radeon

3 de 4 Versões do Ideapad da Lenovo oferecem a Vega 8 — Foto: Divulgação/Lenovo Versões do Ideapad da Lenovo oferecem a Vega 8 — Foto: Divulgação/Lenovo

De acordo com a AMD, a placa tem uma performance que vai oscilar na faixa daquilo que placas como a GeForce 940MX e GeForce MX150 oferecem. Seria suficiente para encarar games leves atuais em bom nível de performance, como Overwatch e League of Legends ou até Fortnite em resoluções e configurações de qualidade mais baixas.

A expectativa de desempenho deve variar conforme a geração do processador. Os Ryzen mais atuais, com a Vega 8 acessando velocidades mais altas, devem produzir melhores resultados.

A Vega 8 deve variar muito em performance dependendo da máquina em que está instalada. Como a placa depende de suprimento de energia regulado pelo processador, seu nível de performance acaba oscilando: nas melhores condições, a Vega 8 teria 25 Watts nos laptops (15 Watts em uso mais típico), margem que pode acessar níveis mais altos de desempenho e de forma mais estável.

Consumo de energia

Valores de TDP para a placa integrada da AMD variam conforme o design do componente. Em processadores para notebook, o orçamento de energia é mais restrito e a placa pode dissipar um máximo de 15 W. Como detalhamos anteriormente, essa margem tem impacto na performance.

Para versões da Radeon embarcadas em APUs para desktop, há mais margem para calor e a placa pode gerar até 25 W em cenários de máxima performance.

Perfis de uso

4 de 4 Radeon Vega 8 encara games mais leves, como CS:GO — Foto: Divulgação/Steam Radeon Vega 8 encara games mais leves, como CS:GO — Foto: Divulgação/Steam

A Radeon Vega 8 atende ao mercado de entrada. Ela terá boa performance em atividades básicas como planilhas e jogos mais leves. É importante ter em mente que o rendimento da placa vai variar bastante dependendo da geração do processador e do formato do computador. Em desktops, com mais energia para operar, a Vega 8 deve render mais do que em notebooks.

Preço da AMD Vega 8 e principais concorrentes

Como é uma placa simples, a AMD Vega 8 se posiciona como alternativa para GPUs integradas da Intel, além de placas mais simples, como as 940MX e MX150.

Não é possível adquirir a Vega 8 avulsa. Nas nossas buscas, encontramos a Radeon saindo por R$ 2.740 nos IdeaPads da Lenovo. Já processadores de desktops equipados com a placa começam em R$ 900 para o Ryzen 3 2200G (com a versão de menor performance) e de R$ 1.149 para o Ryzen 5 5600G.

Com informações de AMD e NotebookCheck (1/2)

