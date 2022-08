Android 13 é lançado mundialmente; saiba se seu celular vai atualizar

O Android 13 foi lançado nesta segunda-feira (15) em todo o mundo. Nesse primeiro momento, somente celulares Pixel receberão o update da Google , mas, ao longo dos próximos meses, a nova versão do sistema operacional deve chegar a smartphones de marcas como Samsung , Motorola , Xiaomi e outras. A atualização conta com novidades na aparência da interface, mais privacidade em apps e ainda outras configurações relevantes, como uso de um idioma diferente para cada app.

Uma das principais novidades do Android 13 são as novas configurações de aparência do sistema operacional, que agora permite deixar a tela inteira - incluindo os ícones de apps - em um mesmo padrão de cores. Assim, é possível deixar o ícone do Twitter laranja, caso seja essa a cor predominante na sua interface.

Um dos destaques do Android 13 é que ele possibilita maior personalização no tamanho da tela e dos textos

Outras novas funções importantes do Android 13 são relacionadas à privacidade de usuário. No novo sistema operacional, será possível - como no iPhone - selecionar a quais fotos e vídeos cada aplicativo tem acesso, além de especificar quais programas podem ou não enviar notificações a você. Além disso, a novidade que limita o acesso a mídias também impacta o acesso à área de transferência. Com isso, caso você copie dados sensíveis, como número de celular e endereços, o Android automaticamente limpará esse histórico em um período de tempo pré-determinado.

O reprodutor de mídias do Google Chrome, navegador nativo do sistema, também ganhou uma repaginada no Android 13. Agora, ele destacará a capa do álbum em questão, além de contar com uma barra de avanço diferente, em formato de onda. Além disso, o sistema operacional também contará com áudio Bluetooth Low Energy (LE), que reduz o delay nas reproduções do bluetooth normal.

Por fim, outro recurso interessante do novo sistema operacional é a possibilidade de usar um idioma diferente em cada aplicativo. Assim, se seu celular estiver em português, mas você deseje utilizar o Instagram em inglês, por exemplo, será possível fazer isso. Confira as principais novidades do Android 13 aqui.

Quais celulares vão atualizar para o Android 13?

1 de 1 Android 13 é oficialmente lançado nesta segunda-feira (15); saiba tudo — Foto: Marcela Franco/TechTudo Android 13 é oficialmente lançado nesta segunda-feira (15); saiba tudo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Ainda não se sabe com certeza quais celulares receberão o Android 13, mas o novo sistema operacional é aguardado em várias marcas famosas de smartphone, como Samsung, Motorola e Xiaomi. Neste primeiro momento, modelos Google Pixel a partir do Pixel 4 são os únicos que farão a atualização.

