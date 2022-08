Android 14 pode ter primeira versão já em abril de 2023, indica Google

O mês do provável lançamento do primeiro beta do Android 14 também coincide com a data de início do período de testes do update anterior, que ocorreu em abril deste ano. Ainda não há informações concretas sobre como será a versão 14 do sistema operacional, mas, como o Android 13 funcionou como um aperfeiçoamento do Android 12, é possível que a atualização conte com mudanças de peso.