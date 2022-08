Aplicativo emite alerta toda vez que o Google coleta seus dados; conheça

O GoogleTeller tem acesso a uma lista de endereços IP que o Google utiliza para seus serviços. Toda vez que o computador do usuário se comunica com um desses endereços e envia dados, o aplicativo GoogleTeller emite um bipe. Segundo o desenvolvedor Bert Hubert, em alguns casos, o alerta é emitido assim que a pessoa escreve o domínio de um site, por exemplo.

O Google, como se sabe, pode rastrear itens como histórico de pesquisa, localização do dispositivo, visualização de anúncios e de vídeos e mais. De acordo com uma pesquisa feita pelo site especializado StockApps.com, o Google é a big tech mais rastreia dados dos usuários , chegando a acessar até mesmo e-mails enviados pelo Gmail e vídeos assistidos no YouTube.

A maioria dessas informações são utilizadas para que o buscador consiga diagnosticar bugs, otimizar seus serviços e para a geração de publicidade e anúncios personalizados. No entanto, a privacidade do usuário fica em risco, uma vez que ameaças externas podem roubar e vazar dados pessoais que não foram protegidos corretamente.

Uma das formas de evitar o rastreamento do Google é mudar as configurações de privacidade. Em sua conta do Google, o usuário pode limitar os dados compartilhados com o buscador, bloqueando o rastreamento de e-mail, localização e excluindo o histórico de compras, entre outras ações de privacidade e segurança.