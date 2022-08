Aplicativo Santander não abre? Usuários relatam problemas no app

O app do Santander está com problemas nesta sexta-feira (5). Segundo indicam usuários no Twitter, o aplicativo do banco simplesmente não abre, impedindo correntistas de realizar pagamentos, transferências e outras transações. O Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações tiveram início por volta das 10h30 e atingiu um pico de 362 às 11h54 da manhã de hoje. O problema, conforme foi apurado pelo TechTudo , estaria relacionado tanto ao aplicativo para iPhone ( iOS ) quando para Android .

O Google Trends, que compila as principais buscas feitas no Google, identificou um aumento repentino em pesquisas por termos como "Banco Santander fora do ar" e "Aplicativo Santander não abre" na última hora desta sexta-feira. O TechTudo entrou em contato com a assessoria do Santander para entender o que pode ter ocasionado a instabilidade e se há alguma previsão de conserto, mas, até fechamento da reportagem, não havia recebido retorno.

Segundo foi identificado pelo Downdetector, as principais reclamações (89%) estão relacionadas à versão móvel do aplicativo - o que indica que a pane pode ter sido geral. Não há indícios de que o Internet Banking esteja fora do ar também, portanto correntistas podem ainda recorrer à versão de navegador para efetuar transações.

No Twitter, usuários reclamam principalmente da impossibilidade de pagar contas nesta sexta-feira, mas também mencionam o funcionamento geral do app - que, semanas atrás, também ficou fora do ar. Abaixo, veja o que estão dizendo os internautas sobre a queda do aplicativo do banco Santander.

