App brasileiro traz função aguardada para competir com WhatsApp; conheça

O SayMe é um aplicativo mensageiro gratuito disponível para Android e iPhone (iOS) e que pretende competir com o WhatsApp no mercado brasileiro. Idealizado e produzido no Brasil, o app tem como principal proposta oferecer mais recursos de privacidade e segurança para os usuários, contando com recursos como seleção de contatos que podem ou não compartilhar suas mensagens, por exemplo. A função visa minimizar os riscos de distribuição de notícias falsas e vazamento de fotos íntimas e deve ser precisa ser habilitada nas configurações.