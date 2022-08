Apple se une a Kim Kardashian e lança fone de ouvido com tons de pele

A Apple expandiu, na última terça-feira (9), o catálogo de cores dos fones de ouvido da linha Beats Fit Pro. Com três opções que simulam os tons de pele, as novas tonalidades fazem parte de uma parceria da empresa da maçã com a influenciadora e empresária Kim Kardashian. As versões do fone têm as mesmas características de hardware do acessório já disponível.