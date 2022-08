Apple tem receio sobre sigilo de iPhone 14 fabricado na Índia

A Apple deve iniciar a produção do iPhone 14 nas fábricas da Índia somente dois meses depois do início da produção na China, segundo a apuração da Bloomberg publicada nesta terça-feira (23). Entre os motivos para a decisão estaria o temor de que a fábrica da Foxconn naquele país não consiga manter o sigilo sobre a próxima geração do iPhone, tal qual acontece nas fábricas chinesas.

Além disso, a Apple ainda não estaria convicta de que a unidade indiana conseguiria seguir os mesmos padrões de qualidade na construção do celular. Em lançamentos anteriores, a produção no país indiano começava entre seis a nove meses depois, o que representa uma grande redução no prazo. Por outro lado, os especialistas consultados pelo portal de notícias acreditavam que a fabricação poderia começar ao mesmo tempo.

De acordo com a Bloomberg, a Apple vem trabalhando com fornecedores de peças na Índia para aumentar a produção naquele país, como forma de diminuir a dependência das fábricas chinesas. O grande problema é que os Estados Unidos vêm sofrendo pressão por parte do governo de Xi Jinping desde que o país norte-americano iniciou conversas de negócio com Taiwan, após a visita da presidente da câmara dos represetantes, a deputada Nancy Pelosi.

Mesmo assim, o analista Ming-Chi Kuo, da TF International Securities Group, acredita que a Apple enviará remessas do iPhone 14 a partir dos países citados mais ou menos ao mesmo tempo, o que seria um marco na busca por diversificar a produção e criar redundância. O movimento também permitiria à Apple aumentar sua cadeia de suprimentos.

As primeiras unidades do iPhone 14 na Índia devem sair das fábricas entre o final de outubro e o começo de novembro, com o lançamento inicial do aparelho mantido para setembro, de acordo com as pessoas consultadas pela Bloomberg.

A Apple e a Foxconn, acreditam que uma produção simultânea entre os dois países ainda pode ocorrer no futuro próximo e continua no radar de ambas as companhias. Entretanto, o porta-voz da Gigante de Cupertino se recusou a comentar os rumores, assim como um representante da companhia chinesa não atendeu à Bloomberg até a publicação da respectiva matéria.