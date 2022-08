Assassin's Creed e DOOM estão mais baratos nesta semana; veja ofertas

Já a plataforma Steam chama a atenção com ofertas em jogos da Bethesda para PC, incluindo sucessos como DOOM Eternal, The Elder Scrolls V: Skyrim e Deathloop. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

2 de 5 A franquia Assassin's Creed está com grandes descontos nas lojas digitais dos consoles — Foto: Reprodução/Ubisoft A franquia Assassin's Creed está com grandes descontos nas lojas digitais dos consoles — Foto: Reprodução/Ubisoft

Xbox

Ainda falando sobre Ubisoft, Far Cry 6, jogo mais recente da série e que estrela Giancarlo Esposito como vilão, está por menos da metade do preço por tempo limitado. O catálogo também traz oportunidades em jogos como Darksiders 3, The Evil Within 2 e FIFA 22 na versão para a antiga geração. Veja os destaques da loja da Microsoft a seguir:

3 de 5 FIFA 22 é um últimos jogos da série a adotar o nome da Federação Internacional de Futebol — Foto: Divulgação/EA Games FIFA 22 é um últimos jogos da série a adotar o nome da Federação Internacional de Futebol — Foto: Divulgação/EA Games

Pacote Assassin’s Creed - R$ 199,48;

Far Cry 6 - R$ 111,98;

Darksiders 3 - R$ 69,80;

The Evil Within 2 - R$ 30,99;

FIFA 22 - R$ 44,85;

Sponge Bob: Battle for Bikini Bottom - R$ 28,72;

The Sims 4 - R$ 24,75;

Valiant Hearts: The Great War - R$ 10,50;

Wolfenstein 2: The New Colossus - R$ 30,99;

Tropico 6 - R$ 110,97.

PlayStation

Nesta semana, os jogadores de PlayStation têm a oportunidade de pagar até 30% mais barato em Sniper Elite 5. Até o dia 31 de agosto, também é possível economizar 70% em The Elder Scrolls Online. O catálogo também traz a trilogia de Tomb Raider por menos da metade do preço, além de sucessos como Shadow of the Colossus e Bayonetta. Confira algumas das melhores promoções a seguir:

4 de 5 Bayonetta é um dos grandes sucessos no gênero de hack 'n' slash — Foto: Divulgação/Steam Bayonetta é um dos grandes sucessos no gênero de hack 'n' slash — Foto: Divulgação/Steam

Star Wars Jedi: Fallen Order - R$ 89,67;

Monster Hunter: World - R$ 62,62;

Dragon Ball FighterZ: Edição Ultimate - R$ 68,98;

Sniper Elite 5 - R$ 209,93;

The Elder Scrolls Online - R$ 25,05;

Trilogia Tomb Raider - R$ 99,80;

Shadow of the Colossus - R$ 49,75;

Bayonetta - R$ 41,56;

Spiritfarer - R$ 41,21;

Mega Man 11 - R$ 49,49.

Steam

Tribes of Midgard, popular roguelike multiplayer e de sobrevivência da Norsfell, está com 25% de desconto até o dia 23 de agosto na loja digital da Valve. Outros jogos populares para PC também estão em oferta, incluindo Rogue Legacy 2, Gears Tactics e Desperados 3. Veja, a seguir, alguns dos destaques da plataforma Steam:

5 de 5 Doom Eternal resgata ação visceral dos clássicos com muita velocidade — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Doom Eternal resgata ação visceral dos clássicos com muita velocidade — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

DOOM Eternal - R$ 59,60;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - R$ 49,17;

Deathloop - R$ 99,98;

Tribes of Midgard - R$ 29,99;

Rogue Legacy 2 - R$ 35,61;

Gears Tactics - R$ 49,75;

Desperados 3 - R$ 36,73;

Boyfriend Dungeon - R$ 28,49;

FIFA 22 - R$ 39,84;

Blasphemous - R$ 14,49.