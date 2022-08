Auxílio Brasil: veja calendário de pagamento e como se inscrever

O programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) iniciou ontem (9) a liberação da parcela de agosto aos beneficiários que possuam o Número de Identificação Social (NIS) de final 1. Os demais participantes, com outros números de registro, receberão seus pagamentos até o dia 22 do mês. É importante ressaltar que, tradicionalmente, os créditos do benefício começam a ser liberados por volta do dia 20, mas, em agosto, as famílias poderão contar com a chegada antecipada do valor. O cronograma para os meses restantes do ano, contudo, não foi afetado.