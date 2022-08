Brasileiros passam mais de 5h por dia em apps; TikTok lidera ranking

Os brasileiros passam mais de cinco horas por dia em aplicativos para celular, apontou um estudo feito pela empresa especializada em mercado mobile Data.AI (antiga App Annie). A pesquisa, divulgada nesta última quarta-feira (3), levantou dados de uso global, e concluiu que, ao todo, há 13 locais em que usuários dedicam mais de quatro horas diárias a apps - e, desses, apenas três excedem o período de 5h. São eles Brasil, Indonésia e Singapura. Ainda de acordo com o levantamento, o TikTok seria o aplicativo que mais consome tempo no mercado mobile globalmente. Os dados consideram celulares Android e iPhone ( iOS ).

1 de 1 Brasileiros dedicam mais de 5h diárias a aplicativos; veja demais países — Foto: Jeremy Bezanger/Unsplash Brasileiros dedicam mais de 5h diárias a aplicativos; veja demais países — Foto: Jeremy Bezanger/Unsplash

Um fato curioso descoberto pelo estudo é que, embora esteja entre os países que mais dedicam horas aos aplicativos, o Brasil na realidade reduziu em 5% o tempo gasto diariamente em apps - isto é, quando em comparação com o segundo semestre de 2021. Vale mencionar ainda que, segundo dados do TIC Domicílios 2022, mais de 98% da população mantêm o celular como principal meio de acesso à Internet no Brasil.

No levantamento do Data.AI, Singapura foi o que apresentou uma das maiores variações entre um período e outro: do ano passado para cá, o país passou de 4,1h para 5,7h dedicadas aos aplicativos, gerando um aumento de 40%. Outro país que aumentou consideravelmente esse dado foi o Canadá, com uma variação que ficou na casa dos 20%. A Argentina, por sua vez, junto ao Brasil, foi um dos únicos países que reduziu o uso dos apps.

Os demais países em que usuários passam mais de quatro horas por dia em apps são Estados Unidos, Japão, Índia, Coréia do Sul, Canadá, Austrália, México, Turquia, Rússia e Reino Unido. A região australiana foi outra que, como Singapura, também apresentou um aumento de 40% na variação de um período para outro, enquanto Coréia do Sul e México mantiveram suas médias estáveis.

Quanto aos apps que mais consomem tempo, embora Instagram e Facebook mantenham a liderança nos downloads globais, de acordo com os dados divulgados o TikTok foi o app em que usuários mais passaram horas no mundo todo, seguido do YouTube e do Tinder. Em relação ao Brasil, o relatório do Data.AI não informou quais são os aplicativos que mais consomem tempo dos brasileiros, especificamente.

Com informações de TechCrunch, Data.AI, IBGE e G1 (1 e 2)

Veja ainda: 5 apps polêmicos que foram banidos no Android e iPhone