C6 Bank fora do ar hoje: app apresenta problemas no Pix

O C6 Bank está fora do ar nesta segunda-feira (22), de acordo com relatos de usuários. O aplicativo do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), apresenta problemas para efetuar transações via Pix e outras modalidades de pagamento. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que as instabilidades começaram por volta de 12h30. O número de queixas já ultrapassa a marca de 90. O TechTudo entrou em contato com o C6 Bank para saber se há previsão de normalização do app, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

Segundo dados do Google Trends, plataforma que monitora pesquisas no Google em tempo real, houve aumento repentino nas consultas pelo termo "C6 Bank fora do ar hoje" nas últimas quatro horas. Entre as consultas relacionadas que registraram pico de buscas está "SAC C6 Bank", o que indica que os usuários estão procurando uma forma de entrar em contato com o banco digital.

1 de 2 Aplicativo do C6 Bank apresenta problemas para efetuar Pix — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo do C6 Bank apresenta problemas para efetuar Pix — Foto: Marcela Franco/TechTudo

📝Qual o melhor banco digital para abertura de conta jurídica? Comente no tópico do Fórum do TechTudo.

O problema enfrentado pela maioria dos usuários (85%, segundo dados do Downdetector) diz respeito à impossibilidade de efetuar transferências via Pix, mas há também clientes enfrentando dificuldades para fazer login no aplicativo do banco (10%). "Perdi de comprar uma TV pois não consegui fazer o Pix de forma alguma. Fiquei mais de 20 minutos tentando e desisti" (sic), disse um usuário na seção de comentários do Downdetector.

2 de 2 C6 Bank fora do ar: Downdetector registra aumento nas notificações relacionadas ao app — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi C6 Bank fora do ar: Downdetector registra aumento nas notificações relacionadas ao app — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

As pessoas também recorreram ao Twitter para reclamar sobre a instabilidade. No microblog há relatos de clientes que estão desde 12h tentando fazer uma transação via Pix e não conseguem. Em resposta às reclamações dos usuários, o banco está pedindo que os clientes enviem mensagens privadas com detalhes da solicitação. Veja algumas publicações abaixo.

*Matéria em desenvolvimento. O texto será atualizado.

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais