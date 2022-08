C6 Bank ganha função para proteger seus investimentos em casos de roubo

Recurso do C6 Bank permite cadastrar localização exclusiva para o serviço de investimentos do app ser usado — Foto: Marcela Franco/TechTudo

É possível adicionar quantos endereços quiser à função de Locais Seguros, mas, para isso, é necessário aguardar até três dias para a aprovação do pedido. A medida, disponível em celulares iPhone (iOS) e Android, foi implementada com o objetivo de conter os golpes bancários que ocorrem em roubos de celulares no país, explicou o head de cibersegurança do C6 Bank José Luiz Santana.