Câmera de segurança com Wi-Fi: conheça as vantagens

Com o avanço da tecnologia e dos dispositivos inteligentes, as câmeras de segurança com Wi-Fi se mostram como a opção mais prática e de menor custo para quem está pensando em proteger sua casa, seu patrimônio e sua família. O Shoptime explica como funcionam as câmeras Wi-Fi e suas principais vantagens. Veja a seguir.

Os modelos de câmera de segurança com Wi-Fi, também chamadas de câmeras smart, são uma boa opção para ambientes residenciais internos e externos ou espaços comerciais que não possuem central de segurança, nem pretendem investir em um sistema de vídeo com gravador digital. Você monitora as imagens por meio do seu smartphone ou de um site com login e senha.

Como funciona uma câmera de segurança com Wi-Fi?

As câmeras de vigilância com Wi-Fi costumam ser as opções mais modernas, versáteis e inteligentes do mercado, superando as outras alternativas em termos de usabilidade, facilidade de instalação e custo-benefício.

Enquanto uma câmera de vigilância tradicional captura imagens do ambiente e transmite para monitores ou para uma central de segurança, onde deve haver um gravador digital, uma câmera Wi-Fi funciona de forma independente, sem cabos de rede ou gravadores. Basta um cabo de alimentação de energia e a conexão com a rede de Internet sem fio para configurar um equipamento desse tipo.

A ampla maioria dos modelos é do formato Dome, que são câmeras compactas e com a lente protegida por um domo. Elas são fáceis de instalar, o que pode ser feito no teto ou parede de ambientes internos e externos (desde que tenham com proteção contra água e poeira), ou podem ser posicionadas em prateleiras, armários e outros pontos, por exemplo, no quarto de bebê, substituindo a babá eletrônica.

As lentes das câmeras Dome costumam ser abertas, com ângulo de 120 a 180 graus. Isso é o suficiente para capturar imagens de um ambiente todo, de forma quase panorâmica, desde que o dispositivo esteja instalado no melhor local. E existem modelos com LEDs infravermelhos para captação noturna.

Vantagens da câmera de segurança com Wi-Fi

Depois de instalada e configurada, a câmera com Wi-Fi envia imagens em tempo real para o seu aplicativo, instalado no celular ou tablet do usuário ou dos moradores, e também grava o ambiente quando os sensores de movimento são ativados. Alguns modelos possuem sensor de calor, aliado ao de movimento, para aprimorar a captura.

Como são modelos smart, elas podem ser utilizadas para vigilância. Ou seja, quando os sensores são ativados e a câmera começa a gravar, também é enviada uma notificação para o celular do usuário ou dos moradores.

Muitos modelos de câmeras Wi-Fi possuem opção de gravação local em cartão de memória do tipo microSD, para captura offline o tempo todo ou quando os sensores indicam movimentação.

Para quem escolhe gravação 24 horas, ou opta por uma câmera com esse recurso, é preciso retirar o cartão microSD a cada dois ou três dias, dependendo do tamanho e qualidade da gravação, para salvar as imagens em um computador.

Alguns fabricantes oferecem ainda um serviço de armazenamento em nuvem ou em servidores próprios, que costuma ser pago em formato de assinatura.

Por fim, algumas câmeras contam com microfone e áudio bidirecional para comunicação pelo dispositivo, que é útil, por exemplo, para você falar com alguém no seu portão.

Com todos esses recursos, as câmeras com Wi-Fi podem ser usadas para segurança residencial de rotina, para vigilância das áreas externas, para monitorar espaços comerciais, ou como babá eletrônica para crianças, para cuidadores de idosos ou para acompanhar seu pet durante o dia.

As câmeras de segurança ajudam a aumentar sua tranquilidade, proteger sua família e seu patrimônio ou podem substituir uma babá eletrônica. Mas você conhece os principais modelos de câmera de vigilância? Leia mais aqui.

Com essas informações, você já pode passar pelo Shoptime para pesquisar os modelos de câmera de segurança e outras ofertas.