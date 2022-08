Canais de games no YouTube crescem mais de 50% nos últimos dois anos

O YouTube Gaming revelou – no Dia do Gamer, comemorado nesta segunda-feira (29) – novos dados sobre a produção e consumo de conteúdo com exclusividade ao TechTudo . O principal fato é que canais brasileiros de jogos que faturaram a partir de US$ 10 mil cresceram mais de 50% entre 2020 e 2021. Além disso, só no YouTube Brasil, mais de 25 milhões de usuários consomem conteúdo de games diariamente.

Segundo Douglas Rodrigues, Gerente de Parcerias Estratégicas do YouTube Gaming, o crescimento dos canais se dá principalmente por uma mudança de olhar do mercado publicitário em relação aos gamers. Para ele, o mercado tinha um interesse pontual na área de jogos, com um produto ou uma data comemorativa específica. “Eu acho que a pandemia acelerou a transformação de grandes marcas em entender que existe aqui um grupo de pessoas relevantes”, explica.

Alguns exemplos desse amadurecimento são as ações de grandes marcas com influenciadores gamers, e o surgimento de organizações como LOUD e Fluxo. De acordo com a consultoria NewZoo, o Brasil é o maior mercado de games da América Latina. Em 2021, a área gerou uma receita de R$ 11 bilhões e tem um crescimento de 6% previsto para 2022. Só no YouTube existem atualmente três milhões de canais de games ativos e 65% dos gamers buscam por novidades, reviews e preços na plataforma.

2 de 2 Nobru, do Fluxo, é faz lives exclusivas na plataforma de vídeos do Google — Foto: Divulgação/next Nobru, do Fluxo, é faz lives exclusivas na plataforma de vídeos do Google — Foto: Divulgação/next

Em relação ao próprio YouTube Gaming, existem hoje oito formatos de monetização para os canais, que podem ser combinados de acordo com os objetivos do próprio canal. Um destaque para os criadores com foco em lives é a monetização alternativa. “São meios que não dependem do mercado publicitário. É entre o criador e a sua própria audiência”, Douglas explica. Alguns exemplos são o SuperChat, o clube de membros e a venda de produtos, dependendo se o criador tiver parceria com a plataforma.

Diferentes formatos para diferentes momentos

Grandes jogos como Minecraft ou Elden Ring, por exemplo, são figurinhas carimbadas no YouTube Gaming. Além deles, games com grande aderência entre o público por conta de sua fácil acessibilidade também geram muitas visualizações, como Free Fire ou Stumble Guys. No entanto, Douglas acredita que há uma evolução na produção de conteúdo que não depende tanto de um jogo em si. “Os criadores estão entendendo os momentos de consumo do seu público e aprendendo a produzir para cada um deles”, ressalta.

Hoje, no YouTube, existem três grandes formatos. Os clássicos vídeos mais longos e editados, ideais para abordar um assunto por mais tempo. Há também as lives que promovem um contato em tempo real e interações que só acontecem ali. Já o Shorts é um novo formato de vídeo mais curto e mais simples, além de ser plural porque é mais fácil de transmitir. O ideal é cada criador combinar o conteúdo que irá produzir com o seu objetivo de monetização e estratégia para alcançar a sua própria audiência.

