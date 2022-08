O Canva está fora do ar e apresenta a mensagem de erro " 502 bad gateway " para usuários que tentam acessar o serviço na manhã desta quinta-feira (25). Segundo relatos nas redes sociais, a instabilidade no serviço afeta pessoas do Brasil e de outros locais do mundo que tentam logar no Canva via web e app. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, indica que a plataforma começou a apresentar a falha pouco antes das 9h00.

O TechTudo entrou em contato com o Canva para entender a falha e saber se há uma previsão para o serviço voltar a funcionar. Ao site, a empresa informou que eles estão “cientes da interrupção” e que têm “uma equipe trabalhando para resolver esse problema”. O Canva ainda lamentou o inconveniente causado e disse esperar voltar a funcionar em breve. Em seu perfil no Twitter, o serviço fez um pronunciamento parecido: informou estar ciente da instabilidade e que trabalha para resolvê-la.

1 de 3 Canva está fora do ar? Serviço apresenta erro '502 bad gateway' — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo Canva está fora do ar? Serviço apresenta erro '502 bad gateway' — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo

Como enviar um arquivo zip criado no Canva para o Storie do Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

No Google Trends, serviço que acompanha as buscas de pessoas na Internet, houve aumento repentino para "Canva fora do ar" e "bad gateway" na última hora.

2 de 3 'Canva fora do ar' é um dos termos mais buscados no Google Trends — Foto: Reprodução/TechTudo 'Canva fora do ar' é um dos termos mais buscados no Google Trends — Foto: Reprodução/TechTudo

O Canva é um editor gráfico que permite criar artes diversas, usando modelos prontos ou criando os próprios layouts. O serviço é gratuito, mas também tem uma versão paga que oferece mais benefícios aos assinantes, e pode ser usado na versão web, direto no navegador, em programas para computadores Windows e macOS e também em aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS).

3 de 3 Canva apresenta instabilidade, de acordo com os relatos de usuários no Downdetector — Foto: Reprodução/Downdetector Canva apresenta instabilidade, de acordo com os relatos de usuários no Downdetector — Foto: Reprodução/Downdetector

Nos relatos encontrados na web, usuários alegam que a instabilidade afeta usuários que acessam o serviço via navegador e app. Os testes feitos pelo TechTudo confirmaram a instabilidade: foi impossível acessar o serviço via web e via app.

Erro 502 Bad Gateway: o que é?

O erro 502 Bad Gateway é uma falha conhecida em serviços online. O código indica que existe um problema de acesso a um site ligado a um erro de servidor, o que impede uma página de ser carregada. Apesar do erro não estar relacionado ao computador ou celular do usuário, alguns procedimentos, como atualizar a página e limpar o cache do navegador, podem resolver a questão.

O TechTudo testou os procedimentos que podem corrigir o problema "502 Bad Gateway" para tentar acessar o Canva nesta quinta-feira. No entanto, não tivemos sucesso com as tentativas. Neste caso, resta esperar que a instabilidade seja resolvida pela empresa.

Assista também: saiba tudo sobre o Canva, aplicativo de edição