CBLOL 2022: confira as 7 jogadas mais incríveis do 2° split

A final da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022 acontece neste sábado (03) entre LOUD e PaiN Gaming . Além delas, equipes como FURIA Esports e RED Canids Kalunga iniciaram suas campanhas no dia 11 de junho e, de semana em semana, acumularam grandes apresentações e belas jogadas que acabaram por marcar a competição. Sabendo disto, separamos uma lista com algumas das principais jogadas que ocorreram durante a segunda etapa, seja durante a fase de pontos ou nos playoffs do CBLOL 2022. Confira a lista a seguir.

1 de 1 Veja sete grandes jogadas vistas durante a segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL Veja sete grandes jogadas vistas durante a segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

TitaN (RED x FURIA)

A partida entre RED Canids Kalunga e FURIA Esports no primeiro turno teve como vitoriosa a FURIA após um jogo bastante controlado. No entanto, uma jogada logo nos primeiros minutos de um jogador da RED acabou se tornando o principal destaque do confronto. Alexandre "TitaN" Lima está entre os melhores atiradores do Brasil, muito por conta de sua mecânica bastante avançada. Com a campeã Kalista, ele voltou a dar uma amostra de como adquiriu essa fama.

No duelo 2v2 da bot lane, ambos os suportes caíram primeiro, e sobraram TitaN e Lucas "Netuno" Flores (Zeri). O 1v1 durou alguns segundos e colocou os dois com pouco HP. Netuno foi para a moita, onde TitaN não conseguiria usar seu ataque básico. Foi quando o atirador da RED usou a habilidade Vigia da Kalista para dar visão, mas também cancelar um dos ataques de seu adversário. Com a execução perfeita, TitaN abateu seu rival e pôde sair no limite de sua vida.

fNb (FURIA x LOUD)

A quinta semana da segunda etapa contava com uma FURIA Esports que já se consolidava na ponta da tabela de classificação e uma LOUD que ainda buscava tranquilidade na zona de classificação aos playoffs. Apesar dos cenários diferentes, foi a LOUD quem dominou o early game da partida. Na rota superior, em especial, Leonardo "Robo" Souza (Rumble) adquiriu uma boa vantagem para cima de seu adversário de rota Francisco Natan "fNb" Braz (Olaf), que sofreu desde o primeiro minuto com os ganks realizados pela LOUD.

A FURIA só iniciou a recuperação aos 19 minutos e foi liderada exatamente pelo Olaf de fNb, que emplacou um Triple kill na disputa por um arauto. Porém, sua jogada de destaque viria aos 23 minutos, dessa vez para a disputa do Barão. Após realizar um teleporte, fNb, com o apoio da Lulu de Ygor "RedBert" Freitas, limpou quatro jogadores da LOUD e perseguiu Robo (Rumble) para marcar seu Pentakill e abrir o caminho para a vitória de sua equipe.

NOsFerus (INTZ x Liberty)

No segundo turno, a Liberty lutava pela classificação aos playoffs. O time havia cumprido a missão considerada mais difícil, vencer a paiN, e partiria para encarar a INTZ, um esquadrão que sempre se manteve na parte inferior na tabela. O jogo, no entanto, foi todo dominado pelos Intrépidos, que contaram com uma atuação magistral de Júlio "NOsFerus" Cruz com o Sylas. O jogador voltou a mostrar a força do campeão durante toda a partida, mas um momento em específico coroou sua apresentação.

Aos 28 minutos de jogo, quatro jogadores da Liberty aproveitaram a ultimate do Ryze de Marcos "Krastyel" Ferraz para emboscar NOsFerus, que estava sozinho na rota inferior. Foi quando o mid laner da INTZ pensou rápido, roubou a ultimate do Gnar de Thiago "Kiari" Luiz, acertou a habilidade nos quatro adversários, abateu Pedro "Matsukaze" Gama (Kalista) e ainda saiu vivo com o uso da Ampulheta de Zhonya, o suficiente para dar tempo de seus companheiros chegarem para ajudar e garantir a vitória.

Tay (Fla Los Grandes x Rensga)

O Flamengo Los Grandes encarou a Rensga no segundo turno em um momento que o time ainda possuía chances de playoffs. Levando em consideração que os Cowboys estavam na lanterna, essa era a oportunidade para os rubro-negros adquirirem confiança na batalha pela vaga, mas não foi fácil. A Rensga mostrou evolução nesse jogo e colocou o Fla Los contra a parede com uma atuação bastante sólida. Porém, no momento que os Cowboys tentaram fechar o jogo, aos 32 minutos, eles foram parados por uma jogada precisa de Rodrigo "Tay" Panisa com o Gnar.

A maior parte dos jogadores do Fla Los havia recebido a ultimate do Ornn de César "Zecas" Berteli, mas quando a Rensga daria sequência na jogada para fechar o jogo, Tay apareceu com seu Gnar, lançou os adversários para a parede com sua ultimate e fez sua equipe sair na vantagem nesta luta. Para completar, o Fla Los utilizou de teleportes para a rota superior, onde os minions estavam mais ao seu favor, e conseguiu derrubar o nexus em um dos finais de partida mais impressionantes desta segunda etapa.

Envy (FURIA x paiN)

FURIA Esports e paiN Gaming se encararam na reta final do 2° turno em uma batalha que poderia manter os Tradicionais com chances de roupar a liderança dos Panteras. Como esperado de um encontro entre duas das melhores equipes da competição, o duelo foi muito equilibrado desde o primeiro minuto. A paiN foi capaz de criar uma pequena vantagem de ouro e ainda controlou melhor os dragões, mas havia um jogador disposto a assegurar a liderança da FURIA na fase de pontos: Bruno "Envy" Farias.

Jogando com a campeã Vex, o mid laner já havia feito um triple kill aos 15 minutos de jogo, punindo um arauto feito pela equipe adversária. Contudo, ele viria a impactar de verdade o jogo aos 25 minutos. Quando a FURIA saiu na desvantagem em uma luta pela rota do meio, Envy lançou a ultimate da Vex e atingiu o suporte da paiN Yan "Damage" Sales (Rakan), que estava ao lado de três companheiros. Em um ato arriscado, o mid laner se lançou no meio dos adversários e emplacou um sensacional quadra kill.

Grevthar (RED x KaBuM!)

RED Canids Kalunga e KaBuM! Esports se encararam pelas quartas de final da chave inferior dos playoffs. Enquanto os Ninjas vinham de uma vitória avassaladora sobre a Miners, a Matilha buscava se recuperar da derrota para a LOUD na chave superior. Já no primeiro duelo, a KaBuM! se mostrou um pouco superior nos primeiros minutos e chegou a adquirir uma boa vantagem de ouro, além do controle dos primeiros dragões. No papel, a KaBuM! estava melhor para as lutas, mas tudo foi diferente na prática.

Aos 21 minutos, se iniciou a dança pelo dragão que poderia ser o ponto da alma para os Ninjas. As equipes andavam para lá e para cá, até que Daniel "Grevthar" Xavier (Swain) teve grande visão de jogo e reflexo para usar a habilidade Nuncamova (E) em três adversários e puxá-los ao mesmo tempo. A jogada deu o espaço para a RED vencer a luta e assumir as rédeas da partida, que eventualmente seria vencida pela Matilha.

Wizer (paiN x LOUD)

No último jogo da MD5 que valia a primeira vaga na grande final, não havia uma favorita entre paiN e LOUD. O placar de 2–2 sozinho já era uma amostra do que a série estava sendo até então fruto do duelo entre as duas melhores equipes do CBLOL no momento. O quinto jogo tinha tudo para ter seu resultado definido em pequenos detalhes, mas Choi "Wizer" Ui-seok (Jax) não estava disposto a levar mais uma partida recheada de emoção para os espectadores e, com uma atuação impecável, assegurou um final de série tranquilo para os torcedores da paiN.

Logo no começo do jogo, Wizer (Jax) encontrou um quadra kill, literalmente as quatro primeiras eliminações do jogo. Com um campeão que cresce muito para o late game, o top laner não desperdiçou sua vantagem e fez ainda mais bonito em uma luta pelo Barão aos 24 minutos. Apesar de uma boa execução do time da LOUD, o Jax de Wizer limpou seus adversários e encontrou um belo Pentakill para coroar sua impecável atuação.