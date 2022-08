CBLOL 2022: FURIA bate a RED e enfrenta a LOUD por vaga na grande final

A FURIA Esports venceu a RED Canids Kalunga e avançou para a final da chave inferior do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. A série melhor de cinco partidas (MD5), ocorrida na tarde deste sábado (27), foi de sorte para as equipes que faziam os confrontos pelo lado azul de Summoner's Rift, ganhando todas. A FURIA foi a primeira equipe a começar por esse lado do mapa e soube aproveitar bem a vantagem. Apesar de um grande susto no último jogo, os Panteras fecharam a conta em 3–2 para eliminar a atual campeã.

Com a vitória de hoje, a FURIA não terá muito tempo para descansar. Neste domingo (28) às 13h, no horário oficial de Brasília, os Panteras vão encarar a LOUD em uma nova MD5 para decidir quem irá enfrentar a paiN Gaming na grande final. Vale lembrar que a transmissão é realizada nos canais do CBLOL na Twitch e no YouTube, e nos canais SporTV. Confira, a seguir, os destaques da série entre FURIA e RED.

1 de 6 FURIA venceu a RED e já tem compromisso contra a LOUD por vaga na decisão pelo título — Foto: Divulgação/CBLOL FURIA venceu a RED e já tem compromisso contra a LOUD por vaga na decisão pelo título — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 1

Na primeira partida da série, a torcida da FURIA teve razões para se preocupar já no draft de sua equipe. A escolha de Vi para Gabriel "Goot" Goot era um risco grande devido ao histórico negativo de diversas derrotas seguidas da campeã no CBLOL. Porém, além do caçador ter executado bem suas jogadas com a Vi, a FURIA como um todo fez uma apresentação bastante dominante. Tudo começou na rota inferior, onde a bot lane da RED tentou o engage no level 1, mas Lucas "Netuno" Flores (Sivir) e Ygor "RedBert" Freitas (Yuumi) contra-atacaram bem para ficar com o first blood em cima de Alexandre "TitaN" Lima (Twitch).

A Matilha até tentou responder e focou seus esforços na rota superior. Embora abatido uma vez, Francisco Natan "fNb" Braz (Sejuani) soube utilizar bem do potencial de sua campeã e frustrou muitas outras investidas dos adversários. Eventualmente, foi a FURIA quem teve sucesso com muitos pickoffs bem sucedidos, principalmente com a Vex de Bruno "Envy" Farias, e passou a dominar o jogo sem dificuldades. Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Nocturne) ainda tentou colocar a RED de volta ao jogo com um roubo milagroso de Barão, mas longe do suficiente para evitar a derrota no jogo.

2 de 6 A movimentação precisa da Vex de Envy ajudou a assegurar uma partida bastante controlada para a FURIA — Foto: Divulgação/CBLOL A movimentação precisa da Vex de Envy ajudou a assegurar uma partida bastante controlada para a FURIA — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 2

Com a troca de lados do mapa, mudou também a equipe que controlou o confronto. A RED foi efetiva desde o começo da partida, com um late invade para punir Gabriel "Goot" Goot (Vi) e Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Poppy) impondo um ritmo muito acelerado. O caçador da RED iniciou seus trabalhos na rota do meio, onde encontrou brechas para acabar rapidamente com o jogo de Bruno "Envy" Farias (Taliyah). Depois, se movimentou pelo restante das rotas, assegurou uma grande vantagem para Guilherme "Guigo" Ruiz (Gwen) e impediu qualquer tentativa da FURIA de voltar para o jogo.

Objetivos neutros, controle de visão e superioridade no ouro. Liderada pelo belo jogo de Aegis (Poppy), a RED controlou o jogo do começo ao fim e não se viu ameaçada em nenhum momento pelos Panteras. Apesar desse domínio, a Matilha optou pelo seguro, garantindo o Barão e jogando sem correr riscos. Apenas quando todas as estruturas da FURIA estavam no chão que a RED avançou com tudo o que tinha para atropelar seus adversários na base e finalizar o duelo.

3 de 6 Aegis deu uma verdadeira aula com a campeão Poppy para levar a RED à vitória — Foto: Divulgação/CBLOL Aegis deu uma verdadeira aula com a campeão Poppy para levar a RED à vitória — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 3

Após dois confrontos unilaterais, a terceira partida chegou para mostrar um duelo mais equilibrado entre as equipes. O começo, no entanto, teve a FURIA assumindo o controle. Em um momento de muita ação em todos os cantos do mapa, o destaque foi para a rota inferior. A batalha 2v2 foi encerrada no limite com a vitória para Lucas "Netuno" Flores (Zeri) e Ygor "RedBert" Freitas (Lulu). Porém, a FURIA cometeu um erro de iniciação após fazer um dragão, e Alexandre "TitaN" Lima (Sivir) agradeceu, pegou um double kill e voltou para o jogo junto de sua equipe.

A partir desse erro da FURIA, o resultado da partida ficou totalmente em aberto. Sem lutas dominantes, as equipes chegaram a se dividir entre rota superior e inferior para derrubar as torres adversárias. A RED achou uma janela interessante quando buscou um pickoff em Netuno (Zeri), mas não foi o bastante. Aos 28 minutos, a FURIA executou com perfeição uma iniciação na rota do meio, abatendo TitaN (Sivir) logo no começo, fazendo um ace e terminando o jogo de forma bastante inesperada.

4 de 6 O suporte da Lulu de Redbert teve um papel muito importante para o sucesso da FURIA no terceiro jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL O suporte da Lulu de Redbert teve um papel muito importante para o sucesso da FURIA no terceiro jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 4

Novamente, um confronto com ambas as equipes optando por uma postura muito agressiva, buscando abates a todo o momento. O first blood saiu para Lucas "Netuno" Flores (Kalista) graças à boa sincronia com seu suporte Ygor "RedBert" Freitas (Renata Glasc). Logo em seguida, Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Wukong) e Guilherme "Guigo" Ruiz (Ornn) invadiram a selva adversária e encontraram dois abates para sua equipe. Depois, o jogo adquiriu um ritmo mais lento, e a FURIA foi quem aproveitou o cenário com controle de arauto e dragão, além da derrubada de torres.

Os Panteras também adquiriram um controle pelo mapa, adquiriram pickoffs e tinham tudo para ficar com o ponto da alma do dragão. Porém, a execução de luta da RED se mostrou superior, Aegis (Wukong) roubou o dragão, e o jogo mudou completamente de cenário. A FURIA não conseguiu mais se encontrar e faltou muito dano nas lutas que ocorreram depois, enquanto sobrou assertivididade para Alexandre "TitaN" Lima (Lucian). Jogando com todo o cuidado, a RED não perdeu sua vantagem, empatou a série em 2–2 e forçou o último jogo.

5 de 6 Com uma sólida atuação de Nami, Jojo conseguiu impactar o bastante para levar sua equipe à virada no confronto — Foto: Divulgação/CBLOL Com uma sólida atuação de Nami, Jojo conseguiu impactar o bastante para levar sua equipe à virada no confronto — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 5

Até então, todas as vitórias foram para os times que jogaram pelo lado azul de Summoner's Rift. Para o último jogo da série, a FURIA estava nesse lado do mapa, mas o early game não seguiu o mesmo script das partidas anteriores. Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Jarvan IV) atormentou a vida de Francisco Natan "fNb" Braz (Jax) na rota superior, enquanto Alexandre "TitaN" Lima (Nillah) e Gabriel "Jojo" Dzelme foram melhores no duelo 2v2 na rota inferior. Por sinal, TitaN (Nillah) conquistou uma vantagem de mais de 3 mil de ouro para cima de seu rival de rota, Lucas "Netuno" Flores (Seraphine), com cerca de 15 minutos apenas.

Então, aos 17 minutos, a RED arriscou uma luta na selva inimiga, mas o excelente combo de habilidades da FURIA e o posicionamento perfeito de Bruno "Envy" Farias (Azir) frustraram os planos da Matilha e levaram doses de drama para o confronto. Em um duelo muito estudado, a FURIA voltou a sair na vantagem aos 29 minutos em mais um excelente combo da equipe, rendendo dragão e Barão. Por fim, mais uma luta aos 32 minutos para os Panteras, que não perderam ninguém com o ace e marcharam rumo ao nexus e à vitória.

6 de 6 Após uma série dramática, a FURIA eliminou a atual campeã — Foto: Divulgação/CBLOL Após uma série dramática, a FURIA eliminou a atual campeã — Foto: Divulgação/CBLOL