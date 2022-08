CBLOL 2022: LOUD bate FURIA e pega vaga na chave superior de playoffs

A LOUD quebrou a invencibilidade da líder FURIA Esports neste domingo (7) e assegurou a vaga na chave superior dos playoffs do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Durante todo o segundo turno da etapa, a FURIA não havia sofrido derrotas, mas a LOUD teve uma grande evolução e conquistou uma vitória convincente sobre a adversária. O dia também teve a RED Canids Kalunga superando a INTZ e se aproveitando do tropeço da paiN Gaming no duelo contra o Flamengo Los Grandes para confirmar a segunda colocação da primeira fase.

Agora, a segunda etapa do CBLOL 2022 vira suas atenções para os playoffs. Além de RED, paiN, LOUD e FURIA, KaBuM! Esports e Miners também seguirão na luta pelo título da etapa e pela oportunidade de representar o Brasil no Mundial de LoL 2022. A seguir, você confere os destaques da Semana 9 e mais detalhes sobre os playoffs.

Adeus, playoffs

A irregularidade da Liberty custou-lhe muito caro no sábado (6). A campanha de muitos altos e baixos levou o esquadrão para a última semana dependendo de duas vitórias e de resultados paralelos para seguir sonhando com os playoffs.

O primeiro duelo, no entanto, ocorreu contra a atual campeã RED Canids Kalunga. Embora tenha realizado um começo excelente, dominando os dragões e adquirindo um pouco de vantagem, não demorou para tudo desandar de vez.

Daniel "Grevthar" Xavier (Vex) liderou o início da recuperação da RED e deu tempo para Alexandre "TitaN" Lima (Nilah) crescer após um começo complicado na rota inferior. Mesmo chegando a três dragões, a Liberty não conseguiu mais se reerguer, caiu diante do estilo agressivo da Matilha e deu adeus aos playoffs da segunda etapa.

Definição da última fase

A derrota da Liberty também confirmou todas as seis equipes classificadas para os playoffs. Na Semana 9, ainda estavam na disputa a própria Liberty, a Miners e a KaBuM! Esports. No entanto, bastou o resultado negativo da Liberty para que as rivais pudessem respirar aliviadas, com a garantia de que estariam no mata-mata da competição.

A última batalha ficou na decisão sobre a última equipe que avançaria diretamente para as semifinais. A Miners ficou de fora no sábado (9) por conta da derrota para a LOUD, deixando a disputa somente entre ela e a KaBuM.

Os Ninjas fizeram sua parte neste domingo (7) ao atropelar a Miners num jogo controlado do começo ao fim. Eles lançaram toda a pressão para a LOUD, que tinha o compromisso contra a FURIA Esports na última partida do dia. No final, a LOUD frustrou os Ninjas com mais uma excelente vitória, ficou com a vaga na semifinal e jogou a KaBuM! para a chave inferior dos playoffs, em que irá encarar a própria Miners.

O jogo mais rápido da etapa

Outra luta paralela desde domingo (7) foi da paiN Gaming contra RED Canids Kalunga pela segunda colocação da fase de pontos. A paiN subiu primeiro ao palco contra o Flamengo Los Grandes, um time que estava apenas cumprindo a tabela. Porém, liderado por uma atuação impecável do caçador Filipe "Ranger" Brombilla (Karthus), o Fla Los surpreendeu a todos e passou por cima dos Tradicionais.

Foi um togo completamente unilateral e que deu para os rubro-negros o recorde de partida mais rápida da etapa, finalizada com apenas 23 minutos. Por sinal, a marca foi quebrada logo depois pela Liberty, que derrotou a Rensga Esports alguns segundos mais rápido.

A RED encarava uma situação parecida. Seu último duelo da fase de pontos da segunda etapa também era contra uma equipe que apenas cumpria tabela: a INTZ. Dessa vez, sem surpresas no confronto, que teve até alguns bons momentos dos Intrépidos, mas foi controlado sem maiores sustos pela Matilha. Com a vitória, a RED confirmou a segunda colocação, ficando atrás apenas da FURIA Esports na tabela.

Resultados da Semana 9

CBLOL no sábado (06/08)

FURIA Esports 1 x 0 Flamengo Los Grandes

RED Canids Kalunga 1 x 0 Liberty

Rensga Esports 0 x 1 KaBuM! Esports

Miners 0 x 1 LOUD

paiN Gaming 1 x 0 INTZ

CBLOL no domingo (07/08)

KaBuM! Esports 1 x 0 Miners

Flamengo Los Grandes 1 x 0 paiN Gaming

INTZ 0 x 1 RED Canids Kalunga

Liberty 1 x 0 Rensga Esports

LOUD 1 x 0 FURIA Esports

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias-Derrotas Vaga 1° FURIA Esports 15–3 Semifinal dos playoffs 2° RED Canids Kalunga 13–5 Semifinal dos playoffs 3° LOUD 12–6 Semifinal dos playoffs 4° paiN Gaming 12–6 Semifinal dos playoffs 5° KaBuM! Esports 11–7 Rodada 1 da chave inferior dos playoffs 6° Miners 8–10 Rodada 1 da chave inferior dos playoffs 7° Liberty 8–10 - 8° Flamengo Los Grandes 6–12 - 9° INTZ 4–14 - 10° Rensga Esports 1–17 -

Playoffs estão chegando

Os playoffs – ou fase eliminatória – acontecem do dia 12 de agosto ao dia 3 de setembro. A fase colocará as seis sobreviventes em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior.

Dessa vez, todas as partidas serão decididas em séries melhores de cinco partidas (MD5). A vencedora levará o prêmio de R$ 100 mil e representará o Brasil no Mundial de LoL 2022. Neste ano, a competição acontecerá em quatro locais: Cidade do México, Nova Iorque, Atlanta e São Francisco. Ela ocorre do dia 29 de setembro ao dia 5 de novembro.

