CBLOL 2022: LOUD supera RED e avança para a final da chave superior

A LOUD derrotou a RED Canids Kalunga e avançou à final da chave superior dos playoffs do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Em uma série melhor de cinco partidas (MD5), realizada neste domingo (14), LOUD e RED fizeram um duelo muito acirrado que foi definido em poucos detalhes. Apesar de um excelente começo da RED, que se destacou por uma boa execução nas lutas entre equipes, a LOUD soube se reinventar nos seguintes confrontos e virou a série para 3–1.

O próximo compromisso da LOUD será contra a paiN Gaming, que surpreendeu a FURIA Esports com uma vitória por 3–1 no último sábado (13). A derrota da RED não eliminou a equipe, que jogará pela sobrevivência contra a KaBuM! Esports, time que venceu a Miners. Confira, a seguir, os destaques da série entre LOUD e RED e mais detalhes sobre a sequência dos playoffs da segunda etapa.

Jogo 1

O primeiro jogo da série começou com as atenções voltadas à rota superior. Guilherme "Guigo" Ruiz (Ornn) se viu com dificuldades de lidar com o Renekton de Leonardo "Robo" Souza, que soube jogar com os ganks de Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Trundle) e seguiu dominante na rota. A LOUD utilizou essa vantagem para dominar os arautos e teve um bom desempenho. Aegis (Trundle) seguiu chamando a responsabilidade, Daniel "Grevthar" Xavier atormentou seus adversários com sua Vex e Guigo (Ornn) se recuperou para fazer uma boa linha de frente.

Mesmo com a LOUD tendo uma boa quantidade de recursos, a RED não teve muita dificuldade na execução das lutas entre equipes. Foi nesse mid game que todo o time da Matilha brilhou. Alexandre "TitaN" Lima, antes um pouco mais discreto, conseguiu causar seu dano com a Sivir. Enquanto isso, Gabriel "JoJo" Dzelme teve uma boa atuação com Yummi, concedendo um suporte importante para todos os seus aliados. Perdida no jogo, a LOUD viu sua vantagem inicial sumir e a RED teve uma excelente vitória no primeiro duelo.

Jogo 2

A RED Canids manteve uma composição semelhante no segundo jogo, salvo pelas escolhas de Vi por parte de Gabriel Vinicius "Aegis" Saes e de Viktor para Daniel "Grevthar" Xavier. O único campeão repetido da LOUD, a Poppy para Park "Croc" Jong-hoon, garantiu o first blood na rota do meio e uma pequena vantagem nos primeiros minutos. Leonardo "Robo" Souza (Camille) também fez uma excelente rota superior no segundo jogo e voltou a dar tranquilidade para a LOUD nesse lado do mapa.

A RED esboçou uma reação nas primeiras lutas entre equipes, mas a LOUD respondeu bem com um ace em uma luta ocorrida aos 15 minutos na selva da própria adversária. Além de ficar com os três primeiros dragões, a LOUD ainda colocou a RED para correr aos 22 minutos e ficou com o primeiro Barão do jogo. Diferentemente do jogo anterior, a Matilha não conseguiu responder com boas lutas, a LOUD administrou sua vantagem e conquistou uma dominante vitória no segundo jogo.

Jogo 3

A Matilha teve uma proposta bem mais agressiva no terceiro jogo, com Yone e Jarvan IV em sua composição. A LOUD não conseguiu responder à proposta nos primeiros minutos e sofreu com as investidas da RED Canids, que teve um início de jogo avassalador e com muitos abates em sequência. Focando bastante pela rota superior, Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Jarvan IV) acompanhou Guilherme "Guigo" Ruiz (Yone) e abriu um grande espaço pela região. A partida parecia bem encaminhada até os 20 minutos, mas um único erro mudou tudo.

Aos 21 minutos de jogo, a LOUD encaixou perfeitamente uma luta na rota do meio, pegou a RED desprevenida e contou com Diego "Brance" Amaral (Zeri) para um quadra kill. A partir desse momento, a RED não se encontrou mais no confronto e a LOUD começou a tomar conta do jogo. Dominando os Barões e todos os outros espaços do mapa, a LOUD teve somente o trabalho de empurrar sua adversária para a base e chegar à segunda vitória na série.

Jogo 4

O começo do jogo quatro mostrou uma RED aparentemente abalada com a derrota do jogo anterior. A LOUD fez o que quis nos primeiros minutos e adquiriu uma vantagem rapidamente, com destaque para Thiago "TinOwns" Sartori (Azir) que chegou a fazer o dobro de farm do seu rival de rota Daniel "Grevthar" Xavier (Sylas). Curiosamente, foi Grevthar (Sylas) quem liderou a RED na tentativa de se recuperar no duelo. A execução nas lutas voltou a ser o ponto forte na Matilha, que pôde respirar um pouco, apesar de não conseguir alcançar a LOUD.

Mesmo com TinOwns (Azir) e Diego "Brance" Amaral (Aphelios) causando um dano massivo para cima da RED, Grevthar (Sylas) voltou a mostrar um grande poder de recuperação e foi muito importante para que sua equipe pudesse se manter viva luta após luta. No entanto, a vantagem da LOUD era grande demais para a RED resistir, e bastou uma luta bem encaixada para fechar a série em 3–1.

KaBuM! e paiN também avançam

A primeira semana dos playoffs do CBLOL 2022 (2° Split) também aconteceu na última sexta-feira (12) e no último sábado (13). Na sexta-feira, KaBuM! Esports e Miners, quinta e sexta colocada na fase de pontos respectivamente, se enfrentaram em uma série eliminatória na chave inferior. A KaBuM! já era tida como favorita no duelo, dada a excelente recuperação na reta final da primeira fase. Porém, os Ninjas venceram a Miners por 3–0. O domínio da KaBuM! foi tão evidente que a Miners nem sequer derrubou torres em nenhum dos três jogos disputados.

Para quem queria uma série equilibrada, o duelo entre paiN Gaming e a FURIA Esports foi bastante interessante. Apesar de a FURIA ter iniciado a série com vitória, a paiN manteve o mesmo ritmo acelerado e chegou ao empate após um Pentakill de Matheus "Trigo" Trigo com a Sivir, marcando a primeira vitória da campeã nesta etapa. Em seguida, a paiN virou a série e confirmou uma suada vitória por 3–1, finalizando assim um belo duelo entre as rivais.

A partir da segunda semana de playoffs, as séries voltam a ser realizadas apenas aos sábados e domingos sempre com transmissão dos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além do canal de televisão fechada SporTV. Vale lembrar que a FURIA Esports não joga na próxima semana e aguarda pelo resultado entre RED e KaBuM! para estrear na chave inferior. Confira, a seguir, os próximos confrontos e horários:

Sábado, 20 de agosto

RED Canids Kalunga x KaBuM! Esports x (13h)

Domingo, 21 de agosto

paiN Gaming x LOUD (13h)

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

