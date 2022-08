CBLOL 2022: LOUD vence a FURIA e está na grande final do 2° Split

A LOUD derrotou a FURIA Esports, neste domingo (28), e está classificada para a grande final da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Depois de fazer uma bela série contra a RED Canids Kalunga no sábado (27) , a FURIA subiu ao palco da final da chave inferior com bastante moral e confiança para superar o bom momento que a adversária vive desde o final da fase de pontos. No entanto, uma série melhor de cinco partidas (MD5) que tinha tudo para ser equilibrada foi dominada pela LOUD, que ditou o ritmo do confronto e fez um 3–0 sem dificuldades para seguir sonhando com o título.

A decisão da segunda etapa do CBLOL 2022 acontece no próximo sábado (3) às 13h, no horário oficial de Brasília. A LOUD vai enfrentar a paiN Gaming, esquadrão que já a venceu na final da chave superior. A transmissão seguirá sendo realizada nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além dos canais SporTV. A seguir, veja os destaques da série entre LOUD e FURIA pela final da chave inferior.

1 de 4 LOUD vence a FURIA sem dificuldades e vai para a grande final da segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL LOUD vence a FURIA sem dificuldades e vai para a grande final da segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 1

Uma inesperada agressividade de ambas as equipes marcou o early game da primeira partida da série. Muitas trocas de dano em todas as rotas deixaram evidente a intenção dos times de buscar ficar à frente o quanto antes. O first blood veio em um erro de movimentação da FURIA, que tentou responder a uma tentativa de arauto da LOUD e foi punida com um abate para Park "Croc" Jong-hoon (Wukong). Porém, as lutas seguintes tiveram uma execução superior por parte da FURIA, que pecou em conquistar os objetivos neutros, mas tentou a recuperação com abates.

Esse cenário mais equilibrado se encerrou aos 15 minutos de jogo, quando a LOUD passou a entender como sua adversária executava as lutas e, com isso, pôde responder à altura e acabar com a única vantagem que a FURIA possuía. Com vantagem no ouro, em dragões e nas torres, a LOUD controlou o mapa sem dificuldades com o passar dos minutos. Mesmo sofrendo alguns pickoffs, a equipe conseguiu garantir o Barão, a alma do dragão e até o ancião para fechar o jogo de forma bastante dominante.

2 de 4 Robo fez uma excelente partida com seu Gnar e liderou as boas lutas da LOUD — Foto: Divulgação/CBLOL Robo fez uma excelente partida com seu Gnar e liderou as boas lutas da LOUD — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 2

O segundo duelo teve menos ação em seu early game do que no primeiro jogo, mas uma coisa não mudou: a superioridade da LOUD. Logo na batalha pelo primeiro arauto, Francisco "fnb" Braz (Renekton) foi encontrado sozinho e eliminado. A FURIA buscou o contra-ataque, mas a LOUD devolveu com muito dano e achou o espaço para o objetivo. Depois, uma série de erros graves por parte dos Panteras, que acabaram por render três avanços de apenas um arauto da LOUD na rota do meio e um espaço enorme para os adversários levarem toda a sua rota inferior.

Desesperada, a FURIA tentou impedir o Barão aos 22 minutos e foi facilmente derrotada na luta que veio a seguir. Dois minutos depois, a LOUD tentou fazer o avanço final pela rota superior com seu bônus, mas a FURIA foi para o tudo ou nada e encaixou sua primeira boa luta com um triple kill para Lucas "Netuno" Flores (Sivir) e o ace. Mesmo assim, a vantagem da LOUD era tão grande que bastou o esquadrão tentar o mesmo avanço pela rota inferior logo em seguida, executar a luta corretamente e fechar o segundo jogo.

3 de 4 Com uma atuação impecável com a campeã Vi, Croc foi escolhido como o destaque da partida — Foto: Divulgação/CBLOL Com uma atuação impecável com a campeã Vi, Croc foi escolhido como o destaque da partida — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 3

Para o terceiro jogo, a FURIA surpreendeu antes do draft, com a escolha do lado vermelho do mapa, e durante o draft, com a raríssima escolha da campeã Quinn para Francisco "fnb" Braz como uma forma de punir o Renekton de Leonardo "Robo" Souza. O começo da FURIA até foi bom, com um first blood para Lucas "Netuno" Flores (Zeri) antes do começo da fase de rotas. Contudo, um dive executado com maestria pela LOUD com apenas 3 minutos garantiu um triple kill para Diego "Brance" Amaral (Kalista). A partir desse momento, foi duelo de um lado apenas.

A LOUD não viu contestações em suas tomadas de decisões para fazer dragões, arautos e derrubar as torres. A FURIA ficou acuada nas lutas e não encontrou espaços para buscar abates e tentar esboçar alguma reação. Somente aos 20 minutos que os Panteras acharam esses espaço em um dive atrapalhado dos adversários e encontraram um ace que poderia mudar o ritmo do jogo. Porém, bastou uma luta bem encaixada logo em seguida para a LOUD se manter firme com sua vantagem e seguir controlando o confronto até fechar a série.

4 de 4 FURIA não conseguiu repetir o mesmo bom desempenho visto contra a RED e foi atropelada pela LOUD — Foto: Divulgação/CBLOL FURIA não conseguiu repetir o mesmo bom desempenho visto contra a RED e foi atropelada pela LOUD — Foto: Divulgação/CBLOL