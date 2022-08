CBLOL 2022: paiN Gaming supera a LOUD e garante vaga na grande final

A paiN Gaming derrotou a LOUD neste domingo (21) e é a primeira equipe classificada para a grande final da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. A disputa pela final da chave superior reuniu as equipes com os melhores desempenhos na competição até aqui e contou com o esperado equilíbrio entre elas no duelo em Summoner's Rift. Apesar de um começo melhor por parte da LOUD, a paiN soube se adaptar melhor às propostas de jogo da adversária, virou o placar da série e, apesar de um susto no quarto jogo, confirmou a vitória em 3–2.

Apesar da derrota, a LOUD terá mais uma chance na final da chave inferior, que acontece no próximo domingo (28). Sua oponente sairá do duelo entre RED Canids Kalunga e FURIA Esports, a ser realizado no sábado (27). Enquanto isso, a paiN volta a jogar apenas dia 3 de setembro, no Ginásio do Ibirapuera, para duelar pelo título. Lembrando que a transmissão é realizada nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além do canal SporTV. Veja, a seguir, os destaques da série entre paiN e LOUD.

paiN Gaming venceu a LOUD de virada por 3–2 e seguiu firme na disputa por mais um título de CBLOL

Jogo 1

Já no primeiro jogo da série, uma excelente amostra das razões que levaram paiN e LOUD até a final da chave superior. Foi um jogo muito estudado por parte de ambas as equipes, mas os jogadores não tiveram medo de arriscar e fazer o placar de abates finalizar com números muito altos. No early game, foi a paiN quem ditou o ritmo da partida com ótimos ganks de Marcos "Cariok" Santos (Poppy). Por sinal, o caçador dos Tradicionais teve um papel muito importante para colocar sua equipe com uma boa vantagem no ouro e ter o espaço para trabalhar melhor pelo mapa. No entanto, havia um problema chamado Thiago "Tinowns" Sartori.

Jogando com o Sylas, Tinowns soube utilizar com maestria a habilidade de roubar ultimates dos adversários. Nas lutas entre equipes, o Turbilhão Cortante do Kennen de Choi "Wizer" Eui-seok foi o bastante para levar tranquilidade à LOUD e causar muito dano nos adversários. Na batalha por objetivos, Tinowns fez Cariok (Poppy) provar do próprio veneno lançando-o para longe com o Veredito da Guardiã e impedindo-o de utilizar o feitiço golpear para garantir o objetivo. A grande atuação do jogador acabou com a vantagem que a paiN possuía e levou a LOUD à primeira vitória na série.

Com uma memorável atuação na partida de abertura da série, Tinowns (Sylas) foi indiscutivelmente o MVP do duelo

Jogo 2

A paiN não teve medo de arriscar logo no começo do segundo jogo e invadiu a selva da LOUD para que Marcos "Cariok" Santos (Trundle) conseguisse se aproveitar desse early game ruim da campeã Vi de Park "Croc" Jong-hoon. Cariok (Trundle) não parou por aí e atormentou seus adversários com bons ganks focados nas rotas do meio e inferior. Porém, Croc (Vi) teve a paciência para se recuperar no jogo após ter seus recursos iniciais roubados e ajudar sua equipe com rápidas emboscadas. A atitude do caçador fez a LOUD respirar um pouco nesse começo ruim, mas não foi o suficiente.

Quando as lutas entre equipes estouraram, as boas ultimates de Choi "Wizer" Eui-seok (Gnar) e o posicionamento de Matheus "Trigo" Trigo (Seraphine) fizeram toda a diferença para a paiN ter sucesso após o fim da fase de rotas. Contudo, o verdadeiro destaque dos Tradicionais foi Matheus "dyNquedo" Rossini, o jogador que fez a escolha pelo Sylas dessa vez e que causou um enorme prejuízo para seus adversários. Com um duelo bastante controlado, a paiN chegou à vitória e empatou a série.

Sylas se destacou novamente na final da chave superior, dessa vez nas mãos de dyNquedo, e a paiN empatou a série

Jogo 3

Os caçadores voltaram a buscar o protagonismo no terceiro duelo, mas, desta vez, os abates demoraram um pouco mais para sair do que nos jogos anteriores. Apenas na batalha pelo primeiro arauto que as eliminações surgiram. Embora o objetivo tenha ficado para a paiN, foi a LOUD quem executou melhor a luta e saiu na vantagem de abates. Por sinal, essa luta deu confiança para a LOUD, que passou a ditar o ritmo da partida nesse early game e dar poucos espaços para seus adversários trabalharem. Contudo, não demorou para o jogo voltar a apresentar o equilíbrio aguardado para a série.

A paiN iniciou seu retorno com a liderança do Swain de Matheus "dyNquedo" Rossini, que chamou a responsabilidade para causar um dano massivo nos adversários e fazer sua equipe diminuir a desvantagem no ouro e ficar com o primeiro Barão. O jogo manteve um tom mais dramático, principalmente quando Park "Croc" Jong-hoon (Wukong) fez um milagroso roubo de dragão para evitar a alma da paiN. No entanto, além de dyNquedo, a paiN também contou com uma bela linha de frente feita por Marcos "Cariok" Santos (Poppy) e Yan "Damage" Sales (Leona), o bastante para Matheus "Trigo" Trigo (Sivir) brilhar com mais de 42 mil de dano e levar seu time à vitória.

Trigo causou mais de 42 mil de dano para ajudar sua equipe a chegar ao match point na série

Jogo 4

A LOUD optou por uma escolha de Twitch para Diego "Brance" Amaral com a Yuumi para Denilson "Ceos" Oliveira. A dupla pressionou bastante seus adversários de rota inferior e ainda encontrou espaço para atrapalhar a vida de Matheus "dyNquedo" Rossini (Ahri) na rota do meio. Ao mesmo tempo, Thiago "Tinowns" Sartori fez bom uso da ultimate da campeã Taliyah para surpreender a paiN ao chegar rapidamente nas rotas. O começo foi difícil para os Tradicionais, mas eles se aproveitaram de alguns passos errados dos adversários, principalmente quando Brance (Twitch) se estendeu demais em um momento, e voltou a equilibrar o duelo.

Por um bom tempo, o ouro permaneceu equiparado, mas esse cenário mudou drasticamente aos 24 minutos na disputa por um dragão. A paiN ficou com o objetivo e ainda contou com um triple kill de Matheus "Trigo" Trigo (Sivir) para vencer a luta e assumir o controle do confronto. No entanto, a LOUD não desistiu, resistiu e foi capaz de responder à altura ao domínio dos Tradicionais. O resultado foi o jogo mais disputado da série e o mais longo de toda a segunda etapa do CBLOL 2022. No final, a LOUD buscou a vitória no limite e forçou o último jogo da série.

Brance fez toda a diferença com seu Twitch e ajudou a LOUD a forçar o último jogo da final da chave superior

Jogo 5

O último jogo da série começou com um verdadeiro desastre para a LOUD. Em uma luta pelo primeiro arauto, aos 8 minutos de jogo, Choi "Wizer" Eui-seok pegou simplesmente um quadra kill com seu Jax, um campeão que tem seu pico de poder mais voltado ao late game. Por conta disso, a LOUD se esforçou para pegar o primeiro dragão e em colocar mais recursos nas mãos de Leonardo "Robo" Souza (Renekton), ao mesmo tempo que buscava parar o ímpeto do Jax de Wizer. Enquanto isso, a paiN fez um jogo mais cadenciado para não colocar sua vantagem a perder.

Mais uma vez, os espectadores acompanharam uma LOUD guerreira e que foi capaz de resistir mesmo com uma larga desvantagem. Porém, ficou ainda mais difícil segurar o Jax de Wizer após ele pegar um Pentakill em uma luta que teve uma excelente execução por parte da LOUD, mas que não foi o suficiente. O jogo chegou ao fim em uma luta aos 30 minutos de jogo, onde o destaque Wizer (Jax) segurou todo o dano dos adversários para deixar sua equipe na vantagem e assegurar a vitória e a vaga na final no Ginásio do Ibirapuera.

LOUD entregou uma grande apresentação neste domingo (21), mas não conseguiu evitar a derrota por 3–2

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

