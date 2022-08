CBLOL 2022: RED supera a KaBuM! e avança pela chave inferior dos playoffs

A RED Canids Kalunga venceu a KaBuM! Esports , neste sábado (20), e avançou pela chave inferior dos playoffs do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. A série melhor de cinco partidas (MD5) contou com muitos altos e baixos por parte de ambos os times, resultando tanto em jogos equilibrados como em duelos praticamente unilaterais. Nesse cenário, quem teve uma melhor regularidade foi a RED, que soube consertar os erros das partidas iniciais e se reinventar com belas estratégias para fechar a série em 3–1 e eliminar a KaBuM! da competição.

O próximo compromisso da Matilha será contra a FURIA Esports no próximo sábado (27) também valendo a permanência nos playoffs da segunda etapa. Antes, paiN Gaming e LOUD duelam neste domingo (21) pela primeira vaga na grande final. Lembrando que a transmissão é realizada nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, os destaques da série entre RED e KaBuM.

1 de 5 Em boa série, RED bateu a KaBuM! por 3–1 e avançou para encarar a FURIA na próxima fase — Foto: Divulgação/CBLOL Em boa série, RED bateu a KaBuM! por 3–1 e avançou para encarar a FURIA na próxima fase — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 1

O primeiro duelo foi recheado de idas e vindas, e uma quantidade de abates bastante acima da média em partidas profissionais. A RED teve um começo mais favorável, com Daniel "Grevthar" Xavier (Swain) superando o duelo na rota do meio contra Bruno "Hauz" Felberge (Ahri), e Gabriel "Aegis" Saes (Trundle) punindo as investidas de Na "Wiz" Yoo-joon (Nidalee) pela rota superior. Ainda pelo early game, a KaBuM! respondeu em um dive para cima de Alexandre "TitaN" Lima (Lucian) na rota inferior e com um double kill para Hauz (Ahri) em uma tentativa de invasão da RED em sua selva.

Os Ninjas adquiriram mais recursos, controlaram os primeiros dragões e tiveram mais vantagem nas lutas. No entanto, aos 21 minutos de jogo, Grevthar (Swain) executou uma iniciação praticamente perfeita para fazer a RED vencer uma luta e dar início à reação. Entre lutas e pickoffs, a KaBuM! seguiu resistindo e chegou a assustar a Matilha em momentos chave, mas a linha de frente realizada pelo Ornn de Guilherme "Guigo" Ruiz fez toda a diferença para impedir a virada e levar a vitória do primeiro jogo para a RED.

2 de 5 Linha de frente do Ornn de Guigo foi crucial para o sucesso da RED no confronto — Foto: Divulgação/CBLOL Linha de frente do Ornn de Guigo foi crucial para o sucesso da RED no confronto — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 2

O segundo duelo teve uma postura mais cadenciada por parte de ambas equipes, que tiveram que contar com seus respectivos caçadores para acelerar um pouco o ritmo desse confronto. Nessa batalha, Na "Wiz" Yoo-joon (Wukong) foi bem mais impactante, pois encontrou bons pickoffs e ainda atormentou a vida de Gabriel "Aegis" Saes (Jarvan IV) com constantes invasões na selva adversária. Nesse early game, a RED teve um melhor controle dos objetivos neutros, encontrou os dois primeiros dragões e ainda ficou com o primeiro arauto, mas seu bom momento parou por aí.

A KaBuM! deu aulas de lutas de equipe e controle de mapa, e não deu espaço para seus adversários se recuperarem. A Matilha ainda teve duas boas oportunidades de reagir. A primeira foi na luta pelo terceiro dragão, que foi frustrada pela ultimate perfeita da Orianna de Bruno "Hauz" Felberge quando a RED se encontrava na vantagem. A segunda envolveu um pickoff em Hauz (Orianna), mas Wiz (Wukong) estava implacável e fez a KaBuM! renascer na luta. Sem dificuldades, bastou para os Ninjas empurrarem a RED para a base e empatarem a série.

3 de 5 Marcando 13 abates com seu Wukong, Wiz foi o destaque absoluto do segundo duelo da série — Foto: Divulgação/CBLOL Marcando 13 abates com seu Wukong, Wiz foi o destaque absoluto do segundo duelo da série — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 3

Logo no primeiro minuto de jogo, uma introdução do que estava por vir. Igor "DudsTheBoy" Lima (Sivir) e Gabriel "Scuro" Scuro (Yuumi) foram pegos fora de posição e deram abates para Alexandre "TitaN" Lima (Zeri) e Daniel "Grevthar" Xavier (Ahri). Com a rota do meio e a rota inferior da RED mais controladas, Gabriel "Aegis" Saes (Viego) focou suas atenções na rota superior e pegou dois abates em Lee "Parang" Sang-won (Sejuani). Porém, o topo da KaBuM! não deu vida fácil para Guilherme "Guigo" Ruiz (Camille) e chegou a abater seu rival em um duelo 1v1.

Parang (Sejuani) era a esperança dos Ninjas para mudar o cenário da partida, mas uma tentativa desastrosa de dive do jogador ao lado de Bruno "Hauz" Felberge (Vex) fez ele perder toda a vantagem que havia adquirido. A Matilha seguiu jogando um League of Legends muito inteligente, com destaque para o controle de visão para evitar qualquer surpresa dos Ninjas, e não deu espaço para a KaBuM! se reerguer. No final, com 26 a 5 no placar final de abates, a RED desempatou a série e chegou ao match point.

4 de 5 Em uma partida onde todos os jogadores da RED jogaram muito bem, Grevthar foi escolhido o destaque com sua Ahri — Foto: Divulgação/CBLOL Em uma partida onde todos os jogadores da RED jogaram muito bem, Grevthar foi escolhido o destaque com sua Ahri — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 4

Para a quarta partida, duas campeãs com poucas aparições no CBLOL 2022: Vi para Na "Wiz" Yoo-joon e Nillah para Alexandre "TitaN" Lima. Inicialmente, a Vi de Wiz que conseguiu impor sua proposta de jogo e, ao mesmo tempo, mostrar o potencial da campeã que ainda não venceu no torneio. As emboscadas do jogador deram para a KaBuM! um bom número de abates e o controle do arauto. Contudo, a RED focou nos primeiros dragões e conseguiu adquirir recursos para manter o ouro praticamente empatado nesse early game.

Enquanto isso, TitaN teve uma atuação discreta com a Nilllah nesses primeiros minutos e teve dificuldades de lidar com toda a capacidade de engage da KaBuM. Porém, aos 25 minutos, o atirador da RED respondeu com excelência ao engage adversário com sua ultimate e deu todo o espaço para sua equipe brilhar e ficar com o Barão. O jogo se manteve muito equilibrado, mas a RED teve sua paciência recompensada com uma bela luta na reta final para chegar à vitória no jogo e na série.

5 de 5 KaBuM! não conseguiu superar a RED, caiu por 3–1 e foi eliminada do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL KaBuM! não conseguiu superar a RED, caiu por 3–1 e foi eliminada do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL