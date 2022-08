Claro TV+ chega às smart TVs com sistema Android; veja como acessar

A Claro anunciou a chegada do serviço de streaming Claro TV+ às smart TVs com sistema Android . A novidade deve beneficiar clientes que possuem aparelhos de marcas como TCL, Semp, Philips, Sony e Panasonic, além dos boxes e sticks que se tornaram bastante populares no mercado brasileiro. Assinantes do serviço já podem fazer download do novo app na loja oficial do Google, a Play Store. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira (29).

A assinatura do Claro TV+ está disponível em todo o Brasil por R$ 59,90 mensais, com acesso máximo de cinco dispositivos e reprodução simultânea em até duas telas. Recursos como download para assistir offline, Replay TV e espelhamento via Chromecast também fazem parte da plataforma. Vale lembrar que clientes que já possuem o serviço de TV por assinatura da Claro não precisam pagar nada a mais pelo acesso.

Como instalar Claro TV+ em smart TV Android

Para instalar a Claro TV+ em smart TVs Android, o usuário deve ir até o menu de apps, procurar pela Play Store e selecionar a barra de busca. Em seguida, deve escrever "Claro TV+" e escolher a opção “baixar”. Após instalado, o aplicativo deve ficar disponível na bandeja de apps da TV.

O novo aplicativo exige que o aparelho com Android TV esteja na versão 8.0 ou superior, o que corresponde à maioria dos televisores inteligentes e TV Boxes com o sistema do Google.

O que é Claro TV+

A plataforma da Claro foi lançada com o objetivo de juntar TV com streaming. O serviço possui mais de 100 canais, um catálogo com aproximadamente 50 mil títulos sob demanda (com pagamento adicional feito à parte). As mensalidades começam em R$ 59,90. Assim como ocorre em outras plataformas, a Claro TV+ oferece conteúdo em 4K, mas o plano custa R$ 129,90 ao mês (o que inclui dois pontos de opções de decodificadores e serviço técnico especializado para a instalação e suporte do serviço de alta resolução).

Apesar de oferecer diversas modalidades de assinatura com preços diferentes, todos os clientes do novo serviço podem personalizar a Claro TV+ com outros serviços de streaming de vídeo – caso do Globoplay – e canais pay-per-view, como o Premiere. Com isso, o usuário recebe a cobrança dos demais produtos em apenas uma fatura.