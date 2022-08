Cláudia Celeste: atriz transexual brasileira é homenageada pelo Google

Cláudia Celeste, primeira atriz transexual a aparecer em novelas brasileiras, é a homenageada do Doodle do Google desta segunda-feira (22). Nesta mesma data, em 1988, Cláudia apareceu pela primeira vez em um papel de mulher abertamente trans, no episódio de abertura da novela "Olho por Olho". A artista carioca, que também foi cantora e dançarina, morreu aos 66 anos, em 2018. Sua trajetória inspirou e abriu portas para outros talentos da comunidade LGBTQIA+ no Brasil.

A ilustração em homenagem a Cláudia é exibida tanto na versão web do buscador quanto no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A arte mostra uma mulher maquiada, com cabelos castanhos volumosos e brincos floridos ao centro, rodeada pelas letras que formam a palavra "Google". Ao clicar sobre a imagem, o usuário é redirecionado para uma página com resultados de pesquisa sobre a vida da artista. A seguir, entenda melhor quem foi Cláudia Celeste.

1 de 1 Doodle do Google celebra vida de Cláudia Celeste, primeira atriz transexual brasileira — Foto: Reprodução/Google Doodle do Google celebra vida de Cláudia Celeste, primeira atriz transexual brasileira — Foto: Reprodução/Google

Quem foi Cláudia Celeste

Nascida em 1952, no Rio de Janeiro, Cláudia Celeste começou a explorar sua identidade e seus talentos enquanto serviu no exército. Após esse período, aos 20 anos, tornou-se cabeleireira em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com a artista, foi o cotidiano no salão de beleza que inspirou sua decisão de fazer a transição de gênero. Ainda em 1952, Celeste acompanhou um amigo em uma audição de teatro e também foi escolhida para se apresentar, estreando como bailarina no palco de "Beco de Garrafas".

Em 1973, o Teatro Rival, localizado no Rio de Janeiro, tornou-se o primeiro teatro a obter uma licença do governo para apresentar a peça “O Mundo é das Bonecas”. Cláudia Celeste foi convidada para ser a protagonista do espetáculo, que também contou com a presença de outros atores transgêneros. Após o sucesso da peça, outras produções reconheceram os talentos da artista e proporcionaram oportunidades para que ela dançasse em casas noturnas do Brasil.

Em 1976, Celeste venceu o concurso de Miss Brasil Pop. Um ano depois, foi convidada para atuar na novela "Espelho Mágico", após o diretor ter visto uma de suas apresentações no Teatro Rival. Nenhuma pessoa da equipe sabia que Cláudia Celeste era transgênero, e, após sua primeira cena, as notícias repercutiram de forma negativa. Na época, a novela foi cancelada, e a artista se mudou para a Europa em busca de novos trabalhos.

De volta ao Brasil, Celeste fez o teste para a novela "Olho por Olho" e ganhou o papel, entre mais de 200 artistas. Além do compromisso com a personagem, a atriz também opinava sobre o roteiro e a narrativa, mas infelizmente acabou expulsa do elenco ao ter sua identidade descoberta. Lutando contra a discriminação, Cláudia Celeste obteve outras oportunidades ao longo da carreira, consolidando seu legado como pioneira nos direitos de artistas LGBTQIA+.

