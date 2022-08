Como assistir aos canais abertos em uma Smart TV

Caso sua TV possua o conversor integrado, basta conectar uma antena UHF e buscar pelos canais. Existem as antenas externas, mais comuns para casas, os modelos internos portáteis, que ficam conectados ao aparelho, ou as antenas coletivas, que são usadas em prédios e condomínios.

Cada sistema de Smart TV possui uma forma diferente para encontrar os canais abertos, mas, em geral, você encontra a opção no Menu Geral, Canais, Sintonia de Canais ou Live TV. É só fazer a busca automática e esperar os resultados. Se tiver dúvida, consulte o manual de instruções do seu equipamento.

A forma mais simples é procurar as transmissões das emissoras ou dos programas no YouTube. Diversas atrações têm transmissão ao vivo no canal da emissora ou em canais próprios na plataforma. Os programas ficam no histórico de vídeos para buscar e assistir depois.