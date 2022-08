Como economizar energia com uma geladeira smart

Dispositivos e eletrodomésticos inteligentes costumam embarcar muito mais recursos do que a conectividade com a Internet e com assistentes virtuais. Geladeira smart, assim como micro-ondas, máquina de lavar e ar-condicionado conectado, prezam por um salto em desempenho, o que significa uma operação mais eficiente gastando menos energia elétrica. O Shoptime explica as vantagens a seguir.

Geladeiras inteligentes e modelos topo de linha das marcas estão chegando ao mercado equipadas com motores Inverter, o que faz delas equipamentos mais caros, porém, muito mais econômicos.

Mas é preciso esclarecer: Inverter é diferente de Inverse.

Inverse são as geladeiras invertidas, com o freezer na parte de baixo, também chamadas de Bottom Freezer. Elas são mais ergonômicas, ao deixar a parte principal do refrigerador no nível dos olhos.

Já a tecnologia Inverter foi desenvolvida para eletrodomésticos com o objetivo de reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência. Esse tipo de motor eletrônico é utilizado em geladeiras, lavadoras de roupas, ar-condicionado e micro-ondas, entre outros equipamentos.

Nas geladeiras, os compressores tradicionais ligam e desligam durante o funcionamento, enquanto os motores Inverter nunca se desligam completamente. Ao evitar picos de consumo na operação, eles trabalham de forma mais eficiente e provocam menos impacto na conta de luz.

Sem o liga-desliga do motor, essas geladeiras são mais silenciosas do que as tradicionais e não fazem aquele "solavanco" do start do motor, que pode até fazer as luzes e outros equipamentos piscarem, dependendo da qualidade da rede elétrica.

Os motores Inverter permitem um controle mais preciso e estável do nível de refrigeração, seguindo exatamente a temperatura indicada pelo usuário. Se a refrigeração interna cair, por exemplo, depois da porta ficar aberta por alguns minutos, o equipamento trabalha de forma estável e contínua para retornar à temperatura interna determinada.

Nas geladeiras mais modernas, o motor eletrônico trabalha em conjunto com sensores de temperatura internos e externos para fazer a manutenção da refrigeração com maior eficiência.

Atualmente, o motor Inverter é um componente de geladeiras mais caras e dos modelos inteligentes. Mas o custo pode ser compensado no longo prazo nas contas de luz. Os fabricantes estimam que a economia pode chegar a 40%, em relação a um aparelho convencional de mesma capacidade.

Uma geladeira duplex de cerca de 350 litros com motor tradicional gasta 53 KWh, em média, segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), enquanto um modelo de 454 litros Inverse (com o freezer na parte de baixo) e com motor Inverter de uma marca promete gastar 45 KWh.

O posicionamento do freezer, por si só, não afeta o consumo energético. Mas as geladeiras Inverse ou Bottom Freezer são mais ergonômicas, deixando o refrigerador ao nível dos olhos, o que vai minimizar o tempo de abertura da porta pela facilidade de acesso.

Geladeira com mais eficiência e recursos

Ainda pensando na economia, geladeiras smart podem contar com tela e câmeras internas ou com a solução Door-in-Door ou Smart Door, um painel de vidro espelhado que permite visualizar o que há dentro do refrigerador sem precisar abrir a porta. Isso reduz em até 41% a perda de ar frio e ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo.

A solução também cria uma área estreita, entre os painéis de vidro, para colocar bebidas e itens mais solicitados ao longo do dia, sem precisar abrir a porta toda.

Juntamente com a motorização Inverter, as geladeiras smart possuem um controle mais preciso da temperatura interna, trabalhando com mais eficiência e sem aumentar o gasto na conta de luz.

A combinação de sensores modernos com o motor eletrônico faz o equipamento manter a temperatura mais estável em todos os espaços, sem oscilações. Pode também criar zonas de refrigeração diferenciada, para resfriar alimentos que acabaram de chegar do supermercado, preservar carnes e peixes por mais dias sem congelar ou criar uma área de descongelamento para alimentos que você vai utilizar naquele dia.

Os aplicativos dos fabricantes permitem verificar e ajustar a temperatura do refrigerador e do freezer, de forma independente, e acionar modos de funcionamento especiais, como Compras (para receber os produtos chegando do mercado), Festa (para momentos de abre e fecha intenso das portas), Turbo Freezer (para fazer gelo mais rapidamente) e Smart Bar (para deixar latas e garrafas na temperatura perfeita).

Os apps também podem recomendar o ajuste da refrigeração de acordo com a estação do ano ou a temperatura do dia.

É comum nas geladeiras smart a presença de um modo de higienização, que força a circulação do ar pelos filtros para eliminar odores e a presença de fungos e bactérias.

Há modelos com funções como Fresh Balancer ou Horti Vita, com luzes e filtros de ação antibacteriana ou que simulam a luz solar, para que frutas e vegetais se mantenham frescos por mais tempo e evita o desperdício de alimentos.

De toda forma, sempre compare a eficiência energética entre os equipamentos antes de fazer sua compra. Os selos da ENCE/Inmetro (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), da PROCEL e Concept ajudam nessa tarefa. Eles classificam o consumo de A a G e indicam se o equipamento consome mais ou menos eletricidade.

Uma geladeira smart pode ser o destaque em qualquer cozinha de uma casa inteligente, com seus recursos e conectividade. Ela pode até se tornar uma central de controle dos dispositivos conectados. Leia mais aqui.