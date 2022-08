Como funciona o SportingBet? Guia completo com dicas sobre o site de aposta

SportingBet é uma casa de apostas online que permite jogar em diversas modalidades esportivas, como campeonatos e ligas de futebol, e também em bingos, roletas e atividades de cassino. Popular entre profissionais e iniciantes no ramo das apostas, a plataforma disponibiliza até 100% de bônus — com limite de R$ 120 — para novas contas usarem nos palpites dos jogos. O valor mínimo para apostar é R$ 20 e, após acumular R$ 40 na carteira, o usuário pode sacar o valor via Pix, transferência bancária e cartões digitais. O site ainda permite depósitos de valores acessíveis com condições especiais, além de saques sem muitas burocracias para o cliente.

Como o Decreto-Lei 9.215, de abril de 1946, proibiu a ocorrência de jogos de azar de qualquer tipo em todo território nacional, muitos ficam em dúvida quanto à legalidade desse tipo de serviço. No entanto, o SportingBet tem sua sede em Londres, na Inglaterra. Assim, ao apostar no site, é como se o usuário estivesse fazendo uma transação internacional em uma casa de apostas ou cassino estrangeiro. O TechTudo preparou um guia completo explicando como funciona o SportingBet. Confira a seguir.

O que é e como funciona o SportingBet?

SportingBet é uma casa de apostas online que permite ao usuário apostar em diversos eventos esportivos. As opções variam de jogos de futebol das principais ligas do mundo, até apostas em cavalos, boxe e dardos. Além disso, na SportingBet também é possível apostar em jogos de cassino, poker, bingos virtuais e roletas de mesa, caso o cliente deseje experimentar um pouco deste ambiente sem sair de casa.

O acesso à plataforma pode ser feito através do site oficial da companhia britânica (sportingbet.com), que tem interface em português. Além disso, os usuários também podem apostar usando o aplicativo do SportingBet para Android e iPhone (iOS).

Como criar conta e entrar no SportingBet?

Criar uma conta no SportingBet é um procedimento simples simples. Ao acessar o site oficial da plataforma (sportingbet.com), o usuário precisa clicar no botão “Registre-se agora”, no canto superior direito. Na tela seguinte, deverá adicionar suas informações pessoais, como e-mail de acesso, primeiro nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, endereço residencial e número de celular. Por fim, precisará concordar com os termos e serviços da plataforma. Vale ressaltar que só é possível criar uma conta por CPF. Trata-se de uma medida de segurança para que não haja duplicação de contas.

Código bônus do SportingBet

A SportingBet, assim como outras casas de apostas online famosas, oferece um bônus de boas-vindas para novos inscritos. O valor é de 100% do valor do primeiro depósito feito (com limite de R$ 120), e essa aplicação inicial precisa ser acima de R$ 20 (que é o valor mínimo aceito). Imagine que o apostador fez um depósito de R$ 100, por exemplo. Com isso, a SportingBet fornece um bônus de 100% sobre esse valor de depósito, ou seja, mais R$ 100 para o usuário começar a apostar.

O bônus só é válido para clientes registrados no Brasil e é creditado automaticamente na conta após o depósito, não sendo necessário solicitá-lo à plataforma. Além disso, não é possível sacar o valor de bônus recebido, que deve ser consumido dentro da plataforma por meio das apostas. Além disso, o bônus não é cumulativo, ou seja, vale somente para o primeiro depósito no site. Há também o prazo de 30 dias para utilizá-lo; após esse período, o valor será invalidado para uso nas apostas.

Como apostar no SportingBet?

Iniciar as apostas no SportingBet é um procedimento fácil e rápido. Após a criar a conta e fazer login, é necessário escolher o esporte e o evento no qual você deseja apostar. O usuário pode adicionar o valor da ação e, antes de confirmá-la, o site informará um retorno previsto, caso ganhe a disputa. Ao término do jogo, em caso de sucesso, o valor será creditado instantaneamente na carteira. Caso perca, o valor apostado não retornará a ela.

Veja um exemplo prático: imagine que determinado time de futebol (time A) irá enfrentar um oponente (time B) em um campeonato nacional. Você acredita que o time A terá vitória sobre o time B. Neste caso, deverá selecionar, dentro da plataforma SportingBet, a cotação do "time A". Em seguida, aparecerá uma tela com um campo para digitar o valor que deseja apostar. Na tela final, se estiver de acordo, basta confirmar e começar a torcer para o seu time.

Vale ressaltar que, ao confirmar a aposta, não é possível desfazer o movimento. A única possibilidade, caso você não queira manter a aposta até o final do prognóstico, é encerrá-la antecipadamente. Esse movimento é chamado de cashout. Feito isso, é emitido um aviso informando o valor que retornará para a sua carteira, podendo ser inferior ou superior ao aportado, de acordo com as probabilidades que a plataforma sugere naquele momento.

O valor mínimo de uma aposta no SportingBet é de R$ 10. Não existe um limite máximo a ser aplicado, mas o teto de ganhos é restrito a € 25 mil (cerca de R$ 134 mil, em conversão direta) por semana. Caso você realize um movimento que exceda esse valor, a plataforma informará sobre esse limite, e será necessário reduzir a aposta.

Quais modalidades de apostas o SportingBet permite?

Existem três tipos de apostas que você pode realizar no SportingBet: apostas simples, apostas acumuladas e apostas sistema. As simples são realizadas em apenas uma cotação. Trata-se do patamar de base para entrar em um desafio no site.

As apostas múltiplas, por sua vez, são aquelas que possibilitam selecionar duas ou mais cotações, e todas elas são adicionadas dentro de um único cupom dentro da plataforma. As cotações também são conhecidas neste ramo como odds. Elas representam, de forma prática, o valor pelo qual seu dinheiro será multiplicado em caso de vitória e são baseadas na probabilidade de sucesso que o time ou jogador possui. Assim, os times ou jogadores com maior probabilidade de vitória em uma disputa possuem cotações inferiores, enquanto os que possuem menor probabilidade têm cotações maiores.

Nesse caso, as diferentes cotações são multiplicadas entre elas para formar uma cotação final da aposta. Por exemplo: cotação 1 x cotação 2 x cotação 3 = cotação da aposta múltipla. As apostas múltiplas também podem ser chamadas de apostas cumulativas.

Já as apostas sistema são uma versão mais atual e avançada das apostas múltiplas. Nesse esquema, você ganha mesmo que nem todas as suas seleções tenham vitória. É possível, por exemplo, selecionar que até duas seleções serão vencedoras, dentro das três que realizou. Caso isso aconteça, seus ganhos serão proporcionais a elas. Ao realizar a seleção de três ou mais cotações (no máximo oito), aparecerá, no topo de seu cupom, a opção “aposta sistema”.

Além disso, dentro do SportingBet é possível realizar apostas de curto prazo, comuns entre os traders esportivos, e apostas de longo prazo. As de curto prazo têm a sua finalização dentro de um evento de curta duração, como partidas de futebol ou tênis. Já as apostas de longo prazo se encerram após longos períodos, como campeonatos de futebol, de ligas de vôlei ou torneios de tênis.

Como sacar e retirar dinheiro do SportingBet?

Os usuários cadastrados no SportingBet podem realizar o depósito e iniciar as apostas via Pix, ApplePay, transferência bancária e cartões de crédito (nas bandeiras Visa, Maestro e MasterCard). Não há condições especiais — o usuário realiza o pagamento, e o valor é adicionado em sua conta do SportingBet.

Depois de ganhar uma aposta, o valor do lucro fica disponível na carteira, que pode ser acessada por meio do perfil do usuário no site. Nela, haverá um botão intitulado “retirada”, que permite sacar tanto o valor que você ganhou com as ações no site, quanto o dinheiro que você depositou nela — e que não está comprometido com apostas.

O dinheiro do saque será creditado na mesma via que o valor foi depositado. Ou seja, caso tenha realizado o depósito via TED (Transferência Eletrônica Disponível), o dinheiro será enviado por transferência bancária direto para a sua conta. Vale lembrar que o titular da conta bancária deve ser o mesmo titular da conta no SportingBet. Caso o depósito seja feito por outros meios — como AstroPayCard, Skrill, Neteller ou EcoPaiz —, o valor também será enviado para o respectivo aplicativo.

Antes de realizar o saque é necessário realizar a verificação de sua conta por meio da validação de seu e-mail ou número de celular. Além disso, cabe ressaltar que o valor mínimo para saque é de R$ 40; o máximo, de R$35 mil. O prazo oferecido é de quatro dias úteis para a liquidação da transação, já que ela deve ser conferida manualmente por um funcionário da SportingBet antes de ser efetuada.

Como ganhar no SportingBet?

O objetivo principal dos jogadores do SportingBet é ganhar dinheiro por meio das apostas. No entanto, lucrar com as apostas esportivas não é uma tarefa simples: exige paciência, pensamento orientado para o longo prazo, disciplina e também controle emocional do apostador, para que seu patrimônio não seja perdido logo nos primeiros dias. Se você é iniciante e deseja entender melhor como enriquecer com apostas esportivas, existem algumas dicas para tentar a sorte no SportingBet.

1. Aposte no que você conhece

Um dos principais erros que apostadores iniciantes cometem é jogar em modalidades esportivas que eles conhecem pouco, ou até mesmo com as quais não têm nenhum contato. Mesmo após realizar e ganhar a sua primeira aposta cega (nome dado às apostas feitas em modalidades que o trader esportivo não tem conhecimento), o desafio é manter essa performance somente com intuição e sorte. Entender o esporte e a partida na qual você está colocando seu patrimônio é essencial.

2. Faça apostas de valor

Se você está entrando no mundo das apostas esportivas, é bom se acostumar com o termo "aposta de valor", que dá nome a jogos nos quais a probabilidade real de ganho é maior do que as odds (chances/probabilidades) oferecidas pela plataforma. A aposta de valor inclui mais do que somente números; ela é uma análise mais detalhada das características do jogo em que se deseja fazer um aporte e adquirir um cupom. Essa pesquisa inclui a performance dos jogadores ou times, as expectativas e/ou necessidade de vitória destes.

3. Saiba gerir seu capital

Uma das frases mais ditas por pessoas que trabalham com trade ou investimentos de valor é “nunca corra o risco da ruína”. Isso também se aplica à aposta esportiva. É importante não comprometer o seu capital completo, ou até mesmo uma porcentagem considerável dele, em um único cupom. Isso porque, se a sorte não estiver do seu lado, o prejuízo será alto demais para recuperar. O apostador deve sempre pensar no longo prazo, entender que a multiplicação de capital depende do fator tempo, e que a gestão do dinheiro é fundamental para sobreviver no mercado.

4. Tenha controle emocional e equilíbrio de ganhos

Realizar apostas esportivas no SportingBet não se trata somente do seu entendimento sobre números, prognósticos ou modalidades esportivas. Gerir suas emoções com cautela durante todo o processo é essencial: busque não se empolgar demais quando estiver ganhando, assim como não entrar em pânico quando estiver perdendo. Além disso, o apostador que deseja ser profissional deve entender que ele não vai ganhar todas as vezes. O que ele precisa é manter uma relação de ganhos e perdas favorável para obter lucros.

SportingBet é confiável?

O SportingBet tem o selo VeriSign, emitido pela empresa tradicional no mercado de segurança de redes de mesmo nome. A ideia é proteger os dados do usuário, incluindo informações sensíveis como CPF, identificação de conta bancária, depósitos e saques que este realizou dentro do site. No entanto, é importante que o cliente também mantenha seus dados confidenciais e não os compartilhe com ninguém, para não correr riscos.

Apesar de não haver regulação brasileira sobre apostas esportivas realizadas de forma virtual, a SportingBet está sediada na Inglaterra e, portanto, sujeita às regulamentações da UK Gambling Commission. A comissão regula as apostas esportivas ocorridas dentro da plataforma. Dessa forma, em caso problemas, o usuário tem uma entidade à qual recorrer para cobrar seus direitos.

No Reclame Aqui, o SpotingBet possui uma taxa de solução de problemas de 60,9%, respondendo 99,3% das reclamações dos consumidores. Também segundo dados da plataforma, cerca de 54,5% dos clientes voltariam a fazer negócio com a empresa. Isso classifica a SportingBet como uma empresa regular no que diz respeito ao relacionamento com os clientes que enfrentaram algum tipo de questão com o serviço. Os números são relativos aos últimos 12 meses.

SportingBet ou Bet365?

SportingBet e Bet365 são casas de apostas online que oferecem benefícios aos clientes e são fortes concorrentes no mercado. Escolher uma casa de apostas é uma missão importante tanto para amadores quanto para aqueles que querem iniciar carreira de trader esportivo. Por isso, vale levar em consideração algumas características das plataformas.

O SportingBet possui bônus de 100% sobre o primeiro depósito do apostador, limitado a R$ 120. O catálogo completo de apostas conta com diferentes estilos, como as esportivas, cassino com jogos de mesa, bingos e outros jogos de azar. O site faz transmissão de jogos ao vivo e tem interface com diferentes modalidades de apostas — simples, múltiplas e apostas sistema.

O Bet365 também oferece bônus de 100% do valor no primeiro depósito, mas limitado a R$ 200. Além disso, o site tem partidas ao vivo e realiza pagamento antecipado em apostas de futebol, caso o time no qual você apostou esteja vencendo por dois gols de vantagem. A plataforma também possui opção de apostas simples e apostas múltiplas. No entanto, a empresa não possui nota e não responde às reclamações dos clientes no Reclame Aqui.

