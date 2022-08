A melhor escolha de impressora para o home office ou para sua pequena empresa, atualmente, é um modelo que possua conectividade com Wi-Fi. Isso significa um grande avanço em termos de praticidade e ganho de tempo. Mas você sabe como imprimir um documento diretamente do celular? O Shoptime explica a seguir.

O consumidor encontra impressoras e multifuncionais com Wi-Fi em praticamente todas as marcas do mercado. São produtos pensados para o uso caseiro, home office e para pequenas empresas, com impressão jato de tinta ou com ecotanque, principalmente. Mas o recurso também está presente em modelos mais sofisticados e destinados a grandes volumes de impressão.

Cada fabricante possui uma forma de configurar impressora ou multifuncional com Wi-Fi, mas o processo não costuma ser complicado.

Em alguns casos, a instalação inicial pede a conexão com cabo com um computador ou notebook principal do ambiente. Porém, também existem modelos que conseguem fazer tudo sem fio desde o começo.

Impressoras e multifuncionais com Wi-Fi costumam ter um painel de controle mais completo ou tela touch para fazer essas configurações no próprio equipamento. De toda forma, é só ter uma rede Wi-Fi pronta e seguir as instruções do manual do aparelho.

Como imprimir de um celular ou tablet?

Se você tem uma impressora já configurada e conectada à sua rede Wi-Fi, o processo de impressão diretamente de um celular ou de outros dispositivos costuma ser simples.

Uma forma é baixar o aplicativo da fabricante da sua impressora ou multifuncional. A HP utiliza o HP Smart, a Epson usa o Epson iPrint, a Brother usa o app Brother iPrint & Scan e a Canon utiliza o Canon PRINT Inkjet/Selphy.

Todos estão disponíveis para Android e iOS. Eles facilitam bastante o processo de imprimir pelo celular, além de oferecer recursos, como ajustar tamanho do papel, usar tintas coloridas ou apenas preto e branco, imprimir em modo econômico, etc.

Com o aplicativo da impressora ou multifuncional instalado no seu celular ou tablet, é só conferir se ambos estão conectados ao mesmo Wi-Fi. Procure o nome ou modelo da sua impressora no app, sincronize os aparelhos e, depois, é só escolher o arquivo que deseja imprimir.

Outra forma de imprimir é via suporte nativo, presente em muitos smartphones mais novos e com sistema operacional atualizado, e também usando o Wi-Fi. Tanto para celulares e tablets Android como para iPhones e iPads, existe compatibilidade com inúmeros modelos e marcas de impressoras.

Em iPhones e iPads, o processo dispensa até mesmo a instalação do app da impressora, desde que o equipamento já esteja configurado.

Com o celular e a impressora na mesma rede Wi-Fi, é só abrir o documento, clicar no símbolo de compartilhar (o quadradinho com uma seta para cima) e em Imprimir. Em seguida, você deve selecionar uma impressora, fazer os ajustes necessários e clicar em Imprimir, no alto da tela.

Imprimir diretamente dos celulares Android também é bastante simples. Depois de conferir se dispositivo e impressora estão conectados no mesmo Wi-Fi, é só abrir o documento, clicar no símbolo de compartilhar (o V deitado) e buscar o ícone de Imprimir. Depois, selecione a impressora e siga com a impressão.