Como montar uma decoração gamer

Pensando em montar um ambiente que exiba orgulhosamente a sua paixão pelos jogos eletrônicos? Ou quer surpreender seu filho ou filha com uma nova decoração gamer para o quarto, cheia de estilo e cultura pop? Além de investir em um bom PC ou notebook gamer , o Shoptime tem dicas de acessórios e itens para esse projeto com muita personalidade.

Antes de começar, é importante pensar que um quarto ou cantinho gamer também pode servir de local de estudo e home office. Por isso, a decoração pode ser pensada para o ambiente todo, mas com destaque para o cenário atrás da cadeira.

Isso pode até ser um incentivo para a criança ou adolescente que demonstra vontade de gravar vídeos e fazer streaming de seus jogos e partidas. Já para um adulto, esse cenário deve ser versátil e ter possibilidade de ficar mais neutro, por exemplo, para uma entrevista ou reunião importante. A iluminação pode ajudar bastante nessa variação de clima.

Comece pelo tema e pelos tons

Gamer, sim, mas quais os jogos preferidos? É importante definir uma temática, seja pelos personagens, pelo estilo de jogo, por elementos com uma vibe retrô ou mais cibernética e futurista. Nada impede de reunir referências de vários universos diferentes.

Se você (ou o dono/a do futuro quarto gamer) coleciona action figures, videogames antigos, livros, quadrinhos ou outros itens, pode começar o projeto por aí. Pense em prateleiras ou estantes de tamanho apropriado para acomodar as coleções com segurança. Existem opções para armazenar bonecos e colecionáveis com vidro, para proteger da poeira e de acidentes.

Uma ideia é partir de um elemento gamer já existente ou fácil de comprar, por exemplo, uma luminária em formato de bloco do Super Mario, um boneco grande, uma arma de um personagem, uma pelúcia, etc.

Outra solução é pesquisar por quadros e pôsteres temáticos. Eles não precisam ser do mesmo tamanho: é ainda mais legal fazer uma composição com itens de diferentes proporções. Faça um plano com todos os quadros no chão para depois medir e furar a parede.

Falando em parede, pense em cores, papel de parede ou uma pintura com grandes elementos geométricos, que não é difícil de fazer. Enquanto os tons escuros ajudam a criar um clima mais intimista, cores claras servem para refletir a luz natural que entra pela janela, ajudando nos momentos de estudo e de trabalho.

Uma ideia pode ser manter todas as paredes claras, com exceção daquela que servirá de cenário, que pode ganhar uma cor ou pintura de mais personalidade.

Por outro lado, uma parede clara também é mais fácil de modificar com luz colorida. Você pode apostar em lâmpadas LED e luminárias inteligentes, que permitem mudar o tom e a cor, e também investir em lâmpada de luz negra ou uma luminária em neon.

Invista no conforto e na ergonomia: mesa e cadeira gamer

Quem vai passar muitas horas jogando no PC ou nos consoles precisa de móveis confortáveis e de boa durabilidade.

Se o foco do espaço gamer vai ser a mesa do computador e cadeira, faça um maior investimento na segunda. Isso porque a escolha da mesa depende mais das suas necessidades e da decoração do ambiente do que da postura e ergonomia.

A maioria das mesas e escrivaninhas têm altura padrão, entre 70 e 75 cm. Para uma estação gamer, uma dica pode ser apostar em um visual industrial, com pés em metal escuro e tampo em madeira.

Agora, falando da cadeira, as opções gamers costumam vir com mais opções de regulagens e ajustes. Comece sua busca pelo padrão de altura e peso: existem modelos indicados para crianças, adolescentes e pessoas mais baixas e também opções apropriadas para pessoas com até 2m de altura e 180 kg.

A indicação de tamanho e peso suportado vai fazer diferença nas proporções da cadeira gamer, para que ela ofereça o máximo de conforto e o suporte correto para o corpo do usuário. Procure modelos que contam com ajustes de altura do assento e dos braços e alguma reclinação do encosto. Suportes para as pernas podem ser um acréscimo interessante.

Como não é todo mundo que se adapta a cadeira gamer, você pode escolher uma boa cadeira de escritório que tenha as regulagens para boa ergonomia. Priorize modelos com rodízios, encosto com suporte para a lombar e articulação, assento com estabilidade e espaço para apoiar as coxas devidamente, apoios para os braços, ajuste de altura e boas espumas. Algumas opções possuem telas no encosto, que também são confortáveis.

Para quem vai jogar mais com consoles, o mais recomendável é ter um rack que deixe o centro da TV acima do nível dos olhos, quando você estiver sentado no sofá ou poltrona. Outra opção é pendurar a Smart TV a um suporte de parede, mas você terá de lidar com os cabos. Canaletas de metal externas na parede podem ser uma forma de organizá-los com estilo.

Evite racks fechados para os equipamentos, pois as últimas gerações de videogames precisam de boa circulação de ar para funcionar corretamente.

Para receber amigos, além de um sofá confortável, almofadas e pufes são opções com bom custo-benefício.

E ainda falando em conforto, aposte em tapetes e cortinas, que deixam o ambiente mais aconchegante e ainda auxiliam no conforto acústico.

Como escolher um notebook gamer?

O consumidor encontra muitas opções de notebook gamer no mercado, mas também pode optar por um desktop, que é mais personalizável.

Como precisa rodar jogos pesados, gráficos em alta resolução ou que demandam maior atualização da tela, um notebook gamer precisa ter um ótimo processador, boa quantidade de memória RAM e armazenamento, uma placa de vídeo de qualidade, tela com boa resolução e uma boa arquitetura de construção e resfriamento.

Você pode começar sua busca pela marca, pelo tamanho ou pelo processador. Também já demos dicas de como montar um setup gamer completo, para receber o seu novo notebook. Leia mais aqui.