Como transformar qualquer vídeo do YouTube em Shorts pelo celular

O Youtube agora permite transformar qualquer vídeo já postado na plataforma em Shorts. A funcionalidade foi anunciada na última quinta-feira (28), e, por meio dela, criadores poderão cortar trechos de até 60 segundos de conteúdos já publicados e adicioná-los à aba de vídeos curtos. Além da mudança no formato, também é possível editar as produções com texto e mesclar com outros vídeos, imagens e efeitos disponíveis na ferramenta do app para celulares Android e iPhone (iOS). Veja, a seguir, como criar Shorts a partir de vídeos postados no Youtube.