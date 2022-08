Conheça Moviedle, o jogo de adivinhação de filmes 'estilo' Wordle

Moviedle é um jogo de adivinhação no estilo do popular Wordle , porém voltado para filmes. Diariamente, os usuários tentarão descobrir qual o título escolhido depois de verem uma versão extremamente resumida de apenas um segundo de um longa-metragem. A cada palpite errado, o game oferece uma versão um pouco maior. Assim como Dungleon , Heardle e Gamedle, o jogo mantém certos elementos em comum com Wordle, como o limite de seis tentativas e a renovação diária do filme escolhido à meia-noite. É possível jogá-lo diretamente nos navegadores dos PC ou smartphones Android e iPhone ( iOS ).

O que é Moviedle?

Desenvolvido por Jeremy Toeman e pela equipe de sua startup AugXLabs, Moviedle é um jogo de adivinhação que presta homenagem aos jogos Wordle e Heardle, que se tornaram uma febre nos últimos anos. O game foi lançado em 22 de março, alguns meses após Wordle, responsável por dar início ao fenômeno com propostas de adivinhação. A AugXLabs é também foi a desenvolvedora do jogo Posterdle, que desafia usuários a descobrirem pôsteres de filmes (para os de jogos, confira Gamedle).

A proposta em Moviedle não é mostrar um segundo de um filme, mas sim exibir vários frames de cenas rapidamente dentro desse tempo, o que torna bem difícil adivinhar na primeira tentativa. É preciso também prestar bastante atenção, pois até mesmo piscar pode deixar o jogador em desvantagem.

Uma característica comum nestes jogos é que eles sempre têm apenas uma partida por dia e são atualizados à meia-noite, de forma que todos os jogadores estão sempre no mesmo ponto e podem trocar dicas. É possível acessar jogos anteriores de Moviedle no ícone do calendário, na parte superior direita.

Vale também ressaltar que os palpites precisam usar os nomes dos filmes em inglês, então pode ser necessário pesquisar no Google qual o nome original de alguma produção. Entre alguns dos filmes que já saíram em partidas anteriores estão Beleza Americana, Guerra Mundial Z, O Sol é para Todos, Armageddon, Aliens, Tempos Modernos, Um Corpo que Cai, Os Reis do Iê, Iê, Iê, Prenda-me se for Capaz, Blade Runner, Titanic, entre outros.

Como jogar?

Acesse o site oficial do jogo (https://www.moviedle.app/) e veja a primeira versão do filme, que terá um segundo de duração. Ao final do clipe, há uma barra de texto embaixo, onde o usuário pode digitar seu palpite. É preciso digitar o começo do nome e, então, selecionar a opção em uma barra de busca que irá aparecer. Após escolher sua resposta, clique em "Guess" para ver se acertou.

A cada tentativa errada, Moviedle oferecerá uma versão um segundo mais longa do filme, em um total de seis tentativas. Nas versões mais longas, é mais fácil perceber detalhes como fotografia, paleta de cores, detalhes escritos e até atores específicos para tentar adivinhar. Se acertar ou errar todas as tentativas e quiser compartilhar sua tentativa, clique em "Share" na tela de resultado.

No PC, só é possível compartilhar através de Apps do Windows 10 como People, Email e Microsoft OneNote. Já nos smartphones, é possível usar Apps de email como o Gmail, de mensagens como o Telegram, captura de tela e até uma simples cópia do texto para colar em redes sociais.