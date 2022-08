Conheça o celular com traseira transparente que ganhou as manchetes

O Nothing Phone 1, da fabricante Nothing, vem dando o que falar no mercado internacional. O telefone chama a atenção pelas luzes de LED que podem ser personalizadas de diferentes formas para responder a diversos estímulos. Além disso, o dispositivo ainda sai de fábrica com o Android 12 e a promessa de sistema operacional atualizado por quatro anos. O aparelho foi lançado nas cores preto e branco no mercado do Reino Unido, parte da Europa e outros lugares ao redor do mundo.

O smartphone, entretanto, não conseguiu certificação para ser lançado nos Estados Unidos e também não há previsão de lançamento no Brasil. O Nothing Phone 1 tem o preço sugerido de 399 libras – R$ 2.455 em conversão direta e sem impostos. Nas linhas a seguir, conheça os detalhes do dispositivo.

2 de 7 Nothing Phone 1 apresenta 120 Hz de taxa de atualização — Foto: Reprodução/ZD Net Nothing Phone 1 apresenta 120 Hz de taxa de atualização — Foto: Reprodução/ZD Net

Design e tela

O grande destaque do Nothing Phone 1 é o design. O telefone vem com faixas de luz na parte traseira, que compõem o recurso mais chamativo do dispositivo. Eles piscam em combinações que a empresa chama de "glifos". No total, há 20 tipos divididos em dois conjuntos, cada um vinculado a um som correspondente — isto é, 10 glifos para notificações e outros 10 para toques.

3 de 7 Nothing Phone 1 conta com 20 faixas de luz para o usuário personalizar — Foto: Reprodução/The Verge Nothing Phone 1 conta com 20 faixas de luz para o usuário personalizar — Foto: Reprodução/The Verge

O recurso é curioso, já que permite customização das luzes de LED do aparelho. Em relação à tela, o smartphone conta com bons números para uma ficha técnica intermediária. O dispositivo traz um display de 6,55 polegadas com resolução Full HD (2.400 x 1.080 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, o que deve ser ideal para reprodução de filmes e vídeos. Além disso, o telefone oferece 1.200 nits de brilho máximo, o que o mantém utilizável mesmo sob luz solar direta.

Câmeras

4 de 7 Nothing Phone 1 tem gravação disponível em 4K — Foto: Reprodução/The Verge Nothing Phone 1 tem gravação disponível em 4K — Foto: Reprodução/The Verge

A câmera principal traseira é um sensor de 50 megapixels com lente f/1,9 que inclui estabilização ótica de imagem. A outra câmera traseira é uma ultra wide de 50 MP com lente f/2,2. Já na frente, há uma câmera de selfies de 16 MP com f/2,45.

O conjunto é organizado da seguinte maneira:

Sensor principal de 50 MP (f/1,88)

Câmera ultra wide de 50 MP (f/2,2)

Câmera frontal de 16 MP (f/2,45)

O smartphone apresenta ainda sistema HDR, detecção facial, autofoco e LED flash. Os vídeos são gravados em 4K a uma velocidade de 30 fps.

Ficha técnica

5 de 7 Nothing Phone 1 pesa 193,5 g — Foto: Reprodução/The Verge Nothing Phone 1 pesa 193,5 g — Foto: Reprodução/The Verge

A ficha técnica do Nothing Phone 1 tende a entregar bom desempenho para as tarefas do dia a dia. Entre as especificações estão o processador Snapdragon 778G Plus, chip octa-core da Qualcomm com velocidade de até 2,1 GHz, e memória RAM de 8 GB ou 12 GB. Quanto ao armazenamento, são duas opções, de 128 GB e 256 GB, sem suporte para cartão de memória.

Em termos de bateria, o modelo possui componente de 4.500 mAh. Com essa capacidade, a expectativa é de que o aparelho consiga ficar um dia inteiro longe das tomadas. Além disso, o telefone não acompanha carregador.

Sistema operacional

6 de 7 Nothing Phone 1 vem com o sistema operacional atualizado — Foto: Reprodução/The Verge Nothing Phone 1 vem com o sistema operacional atualizado — Foto: Reprodução/The Verge

O Nothing Phone 1 já vem com o Android 12 rodando de fábrica. O sistema operacional do Google permite usar recursos como gravação de tela, captura de tela rolável, notificações em formato de bolha e maior proteção de dados.

O smartphone ainda conta com acesso à rede 5G, preparado para a conexão do futuro, que está em fase de implementação no Brasil. A expectativa é a de que o 5G traga internet até 50 vezes mais rápida do que a encontrada atualmente. Vale ressaltar que, como o aparelho não foi lançado no Brasil, obviamente, ele não foi homologado pela Anatel.

Quanto aos recursos, o aparelho conta com reconhecimento facial e sensor de impressão digital posicionado na tela. Apresenta também comunicação NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5.

Preço e disponibilidade

7 de 7 Nothing Phone 1 conta com a internet 5G — Foto: Reprodução/The Verge Nothing Phone 1 conta com a internet 5G — Foto: Reprodução/The Verge

Apresentado em 21 de julho, o smartphone chega ao mercado internacional com preço sugerido a partir de 799 libras, cerca de R$ 2.455 em conversão direta e sem impostos. Vale mencionar que não há previsão de lançamento no Brasil.

Ficha técnica do Nothing Phone 1

Tamanho da tela: 6,55 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels)

Câmera principal: Principal de 50 MP e ultra wide de 50 MP

Câmera frontal (selfie): 16 MP

Sistema: Android 12 (Nothing OS)

Processador: Snapdragon 778G Plus (octa-core de até 2,1 GHz)

Memória RAM: 8 GB OU 12 GB

Armazenamento (memória interna): 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim, de até 256 GB

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Cores: branco e preto

55Preço de lançamento: a partir de 399 libras, cerca de R$ 2.4 em conversão direta

Data de lançamento: 21 de julho de 2022