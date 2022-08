Conheça Rumbleverse, jogo da Epic Games que mistura luta e Battle Royale

Rumbleverse, da Epic Games e do estúdio Iron Galaxy, será lançado de graça em 11 de agosto para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, via Epic Games Store. O jogo é de pancadaria, mas também um Battle Royale para até 40 participantes, e tem elementos visuais similares à Fortnite, da mesma empresa. Além disso, ele terá ainda crossplay e cross-progression, que vai permitir jogar com qualquer amigo, independente da plataforma, e também evoluir sua conta em qualquer consoles ou computador, sem perder o progresso.