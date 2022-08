Cooktop elétrico, por indução e a gás: qual é melhor?

Cooktop é um equipamento versátil que caiu no gosto dos brasileiros para compor cozinhas com um estilo mais gourmet com bancadas planejadas e visual contemporâneo. Mas qual é a melhor opção, cooktop a gás, elétrico ou de indução? O Shoptime ajuda você a escolher.

Antes de mais nada, é preciso lembrar que um cooktop é apenas a "parte de cima" de um fogão convencional, ou seja, a mesa para cocção de alimentos onde ficam as bocas ou contatos para posicionar panelas.

Ainda que existam cooktops portáteis, os modelos maiores precisam ser fixados em uma bancada, com corte preciso e instalações realizadas por um profissional. Por isso, eles são o eletrodoméstico ideal para quem está investindo em móveis e bancadas sob medida para a cozinha.

Quais são os tipos de cooktop?

O consumidor encontra cooktop com alimentação a gás e elétrica.

Os cooktops a gás têm bocas iguais às de um fogão comum, com mesa de inox ou vidro temperado e trempes finas ou reforçadas. Há diversos estilos e opções de cores, mas todos os cooktops a gás demandam uma fonte de GLP (gás de botijão) ou gás natural encanado.

Os cooktops elétricos se dividem em duas opções. Os convencionais funcionam pelo aquecimento de uma resistência que, em modelos mais modernos, ficam sob uma mesa plana vitrocerâmica ou de vidro reforçado. Ou seja, a resistência esquenta a mesa e depois a panela em contato com ela.

O segundo tipo é o cooktop elétrico por indução, que gera calor por ondas eletromagnéticas, produzidas da corrente elétrica criada em uma bobina de cobre, também posicionada abaixo da mesa vitrocerâmica.

O campo eletromagnético é transferido diretamente para a panela, promovendo a movimentação das moléculas dos alimentos e, por consequência, seu aquecimento. Não há perda de calor para o ambiente, como costuma ocorrer com a chama aberta de um fogão a gás.

E como não há fogo, o ponto de contato só funciona quando há uma panela sobre ele. Em geral, o vidro fica quente como consequência do aquecimento da panela, mas esfria rapidamente após desligar. Por isso, um ponto positivo do cooktop por indução é o menor risco de queimaduras ou acidentes.

Cooktops elétricos costumam ter mais recursos, como timer, desligamento automático de segurança e regulagem precisa de temperatura.

Qual cooktop é mais barato?

Atualmente, os cooktops a gás costumam ser os modelos mais baratos no mercado, seguidos pelos equipamentos elétricos. Os cooktops por indução são as opções mais caras.

Além do preço, um ponto positivo do cooktop a gás é que, assim como um fogão convencional, é possível usar basicamente todos os tipos de panelas: de alumínio, aço inox, ferro, vidro, cobre, barro e cerâmica.

Já em um cooktop elétrico com resistência, o ideal é usar utensílios de ferro e de aço inox, com fundo reforçado e plano.

E para cooktop de indução, você precisa ter panelas apropriadas para funcionar com ondas eletromagnéticas. São os utensílios de ferro fundido, aço inox ou com fundo triplo. Também podem ser usadas as panelas de cerâmica ou de inox com revestimento em cerâmica, desde que tenham a camada de indução revestida no fundo.

Outro ponto positivo do cooktop a gás é a possibilidade de continuar preparando sua refeição se houver queda de energia na sua região, desde que não haja interrupção no abastecimento de gás.

Qual cooktop gasta mais?

Além dos preços bastante diferentes no mercado, outro fator importante é saber como é o consumo do cooktop. O gasto com energia de um modelo elétrico vai ser superior ao que você pagaria no gás encanado ou no botijão?

Cooktops elétricos que encontramos têm potência entre 3.000 W e 7.500 W, dependendo da tecnologia e do tipo de aquecimento. E quanto maior a potência, mais rápido vai ser o aquecimento e menor será o tempo de cozimento.

Respondendo qual cooktop gasta mais, de forma geral, essa conta fica bastante balanceada quando comparamos o gasto com energia ou com gás usando uma boca ou um contato por uma hora, ao longo de 30 dias - com alguma vantagem para o equipamento a gás.

Porém, essa conta depende muito do preço da energia e do gás (botijão ou encanado) cobrado na sua região.

E além disso, é preciso levar em conta que, nos cooktops elétricos, há menos perda de calor para o ambiente, principalmente, com o aparelho por indução.

Para comparar, um cooktop por indução consegue ferver água até quatro vezes mais rápido do que um fogão à gás, segundo fabricantes. Ou seja, o consumo de energia pode ser maior na ponta do lápis, como dissemos, mas o tempo de preparo das receitas vai ser reduzido em todos os processos.

Se sua decisão for por um cooktop elétrico, a melhor indicação é verificar as informações do selo Procel antes de fazer a compra, para escolher um equipamento com boa eficiência energética.