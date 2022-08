Dead by Daylight, Yakuza, Bugsnax e mais jogos chegam à Ps Plus em agosto

Yakuza 1, 2 e 0, Dead by Daylight e Bugsnax são alguns dos novos títulos que chegam para assinantes do catálogo da PS Plus Extra e Deluxe no mês de agosto. Conforme o anúncio feito nesta quarta-feira (10) via PlayStation Blog, os games ficam disponíveis a partir do dia 16 no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4). Entre as novas adições, estão, também, Ghost Recon: Wildlands, jogo de tiro em mundo aberto da Ubisoft , os divertidos monstrinhos de comida de Bugsnax, o remake do clássico RPG Trials of Mana e mais.