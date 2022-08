Dead Island 2 ganha data de lançamento e trailer na Gamescom 2022

👉 Hogwarts Legacy vai sair para Xbox ? Veja no Fórum do TechTudo

O jogo levará usuários para o mesmo mundo afetado por um apocalipse zumbi do primeiro Dead Island, porém em uma localidade totalmente nova, a cidade de Los Angeles. Será possível visitar vários locais desde Beverly Hills até a praia de Venice Beach enquanto enfrenta incontáveis mortos-vivos pelo caminho. Além do trailer de gameplay e de anúncio , foi mostrado também um trailer em computação gráfica com o novo personagem Jacob, um dos seis protagonistas controláveis enquanto ele mata zumbis de diversas maneiras.

A gameplay do jogo mantém o estilo de RPG em primeira pessoa com elementos de FPS. Jogadores terão acesso a um vasto arsenal de armas brancas de martelos a uma espada katana, com a possibilidade de modificações, além de armas de fogo como pistolas e rifles automáticos. Durante o trailer de jogabilidade aparecem também várias armadilhas com eletricidade, explosões e fogo para serem usadas contra os inimigos como no jogo original. O modo cooperativo online também estará de volta com suporte para até três amigos enfrentarem zumbis juntos.