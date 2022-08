Dead Island e Days Gone estão mais baratos nesta semana

Days Gone, Shadow of the Colossus e a edição mais completa de Star Wars: Jedi Fallen Order são alguns dos games com em oferta na PlayStation Store. Até o dia 31 de agosto, a loja digital da Sony traz centenas de títulos com descontos no seu catálogo, com oportunidades tanto em jogos de PlayStation 4 (PS4) quanto de PlayStation 5 (PS5). A loja digital do Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S não fica atrás e traz grandes descontos em Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Cuphead, incluindo sua aguardada expansão The Delicious Last Course.