Death Stranding será lançado no Xbox Game Pass de PC, confirma Microsoft

Death Stranding , jogo inicialmente lançado como exclusivo dos consoles PlayStation, chegará ao serviço por assinatura Xbox Game Pass para PC, da concorrente Microsoft , em 23 de agosto. A notícia foi confirmada pelo site oficial Xbox Wire da empresa e pelo estúdio Kojima Productions , que desenvolveu o game, no Twitter . O anúncio foi feito após uma série de referências e imagens que alimentaram rumores sobre a chegada do jogo ao Game Pass. Não foi mencionado qual versão será adicionada, mas provavelmente será a Death Stranding Director’s Cut , já que é a única disponível no PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store .

Death Stranding chegará ao Game Pass em sua versão PC em 23 de agosto — Foto: Reprodução/Steam

Por enquanto, apenas a versão para PC de Death Stranding será lançada no Game Pass. Não se sabe se no futuro o jogo poderia também chegar aos consoles Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. O game original foi lançado como exclusivo para PS4 em 2019 e ganhou uma versão para PC em 2020, que foi substituída nas lojas digitais por Death Stranding Director’s Cut em março de 2022, baseada em uma versão melhorada do jogo para PlayStation 5 (PS5). No PC, o game conta com uma maior taxa de quadros, modo foto, suporte a monitores ultrawide e mais. Há também conteúdo crossover como itens de jogos como Half-Life e Cyberpunk 2077.

A história de Death Stranding apresenta um mundo pós-apocalíptico onde um evento misterioso rompeu a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos. As pessoas vivem escondidas em abrigos e apenas se conectam através de entregadores que precisam enfrentar desafios geográficos e as criaturas B.T. pelo caminho. No papel de Sam Bridges, usuários tentarão conectar todos os sobreviventes através de uma rede de alta performance enquanto desvendam mistérios sobre sua origem e o desastre que afetou o mundo.

A jogabilidade consiste em maior parte em atravessar terrenos difíceis, mas ao se conectar à rede surge o elemento "Strand" do game. Através dele é possível ver esforços de outros jogadores e usar equipamentos que eles deixaram para facilitar a travessia, como em um multiplayer passivo. Atualmente, Death Stranding está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), incluso no serviço por assinatura PS Plus nos níveis Extra e Deluxe, e no PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store.